Naruto Shippuden doveva continuare? Ecco una storia migliore di Boruto

Realizzare un seguito diretto di una serie diventata popolare in tutto il mondo, come è stato per Naruto, rappresenta una sfida per qualsiasi autore, che deve prepararsi a fronteggiare le critiche dei fan di lunga data. L’accoglienza di Boruto non è stata delle migliori, e forse la serie sarebbe andata meglio con un sequel incentrato su Naruto.

Cercare di restituire l’atmosfera e la magia della serie originale, inserendo anche scene e sequenze per suscitare l’effetto nostalgia, non è sicuramente una trovata brillante e rischia di minare sin da subito la struttura narrativa che invece si vuole introdurre in un sequel, il quale dovrebbe essere sì legato alla visione iniziale, ma dovrebbe anche manifestare una propria originalità. Aspetto che in Boruto, specialmente nella prima parte dove si pone un’eccessiva attenzione al rapporto conflittuale tra il protagonista e il padre, con continui richiami alla vecchia generazione di ninja di Konoha, non è presente.

Il vero punto di svolta in Boruto si ha quando, dopo l’epico scontro con Jigen/Isshiki Otsutsuki, sia Naruto che Sasuke vengono relegati al ruolo di personaggi secondari, dando così spazio a Boruto e Kawaki e alla nuova generazione. Vista, però, la continua presenza dei personaggi incontrati nella serie originale, forse avrebbe avuto più senso concentrarsi sul realizzare una terza parte di Naruto. Dopo la prima parte, e dopo Shippuden e la Quarta Guerra Mondiale dei Ninja, la storia avrebbe potuto proseguire lasciando Naruto, ora diventato Hokage, al centro della narrazione, per poi introdurre anche i suoi figli e tutte le responsabilità che ne sarebbero conseguite.

Prendendo come esempio Dragon Ball Z come sequel di Dragon Ball, Naruto avrebbe potuto condividere lo stesso ruolo di Goku che, pur essendo diventato padre e avendo molti più pensieri e problemi legati alla vita quotidiana e al dover assicurare protezione alla sua famiglia, ha proseguito il suo percorso di miglioramento dal punto di vista combattivo, affrontando minacce sempre più grandi.

Inoltre, essendo un personaggio ormai affermato sia sulla scena dei manga che degli anime, la decisione di mantenere Naruto come personaggio centrale forse avrebbe solo giovato al sequel. Per concludere, ecco un personaggio inedito di Boruto nella nuova illustrazione di Kishimoto. Voi cosa ne pensate? Credete che una terza parte di Naruto sarebbe stata migliore di Boruto? Fatecelo sapere nei commenti.