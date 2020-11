Naruto Shippuden: i due volti di Itachi in un'emozionante figure

La longevità di Naruto Shippuden non è stata garantita unicamente da una storia straordinaria, ma soprattutto da tutti quei personaggi che hanno contribuito ad arricchire di sfumature le diverse sottotrame dell'epopea ninja di Masashi Kishimoto. In particolare, ad aver conquistato milioni di fan in tutto il mondo è Itachi Uchiha.

Nel corso degli anni Itachi è diventato uno dei personaggi più amati del franchise, al punto tale da ricevere numerosi cosplay da parte degli appassionati della saga. La sua incredibile storia, in bilico tra bene e male, ha infatti emozionato tanti lettori che hanno vissuto insieme a Sasuke, suo fratello, una faida macchiata da buoni intenti e misteriosi segreti.

L'alone di mistero che circonda il ninja, infatti, ha contribuito a rendere la sua personalità sempre più enigmatica, ed è per questo che CW Studio ha deciso di omaggiare Itachi Uchiha in una splendida figure. Il modellino in scala in questione, che potete ammirare tra gli allegati in calce alla notizia, ritrae due differenti versioni dell'antieroe: da giovane, ai tempi dello sterminio del clan Uchiha, e da membro dell'Akatsuki. La statuetta proposta da CV è alta ben 38 cm ed è acquistabile al pubblico al prezzo di circa 530 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. La consegna, invece, è prevista durante il corso del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Ma a proposito del clan Uchiha, qual è la tecnica oculare più potente dello sharingan?