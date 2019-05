Naruto Shippuden, l'epico scontro tra Kakashi e Obito ridisegnato da un fan!

Animazioni pazzesche, una regia unita dal talento di freelancer e dei migliori animatori dello studio Pierrot, che hanno dato vita ad alcuni degli scontri più indelebili di tutto il panorama cartoonesco giapponese grazie a Naruto Shippuden. Ad essere ancora aggrappato ai nostri ricordi c'è sicuramente il confronto tanto atteso fra Obito e Kakashi.

Tra i combattimenti più attesi sin da quando il volto di Tobi fu finalmente rivelato, c'è sicuramente quello che ha reso protagonisti i due amici di una vita, legati dal destino chiamato Rin, uniti da uno sharingan divenuto il cuore dell'altro, il simbolo di un legame non ancora del tutto perduto. Inutile tornare indietro nel passato, è impossibile dimenticarsi uno degli avvenimenti e dei momenti più splendidi dell'opera di Masashi Kishimoto.

Kakashi e Obito, due lati opposti di una stessa medaglia e con un passato estremamente diverso, complici di sventure a causa di un fato che non hanno mai desiderato, costretti a rivaleggiarsi per impedire un genuino ma pericoloso sogno. Ed è la realtà il fattore chiave che ha impedito ai due personaggi di comprendersi, di essere una cosa sola, nonostante facciano parte della stessa e perfetta metà.

Quel momento in cui gli amici di una vita scontrarono i propri pugni l'uno contro l'altro, tra i ricordi del passato sovrapposti a un torbido presente, fu pienamente apprezzato a livello scenografico e coreografico da tutti gli appassionati di Naruto, che in salsa diversa ha voluto omaggiare un certo 2964_OKN su Twitter, appassionato dell'opera. Il fan, con tanta pazienza e strepitosa creatività, ha riadattato con la sua personale immagine lo scontro tra i due amici, riuscendo in un risultato tra i più belli in circolazione. Proprio per farvi ammirare meglio l'opera dell'artista, abbiamo voluto prendere in esame una tavola originale del manga come termine di confronto, e non di paragone, per ammirare due idee diverse, quanto simili, di uno stesso progetto.

Se vi è piaciuta l'illustrazione non potete esimervi dall'ammirare anche questo bellissimo cosplay di Tobirama Senju. È iconico, quindi, quanto i fan amino l'opera e i personaggi del sensei Kishimoto, che recentemente sta per tornare alla ribalta con Samurai 8: La storia di Hachimaruden, di cui è stata svelata finalmente la trama completa.