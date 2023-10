Naruto Shippuden, quanti episodi sono stati doppiati e quando vanno in onda?

Dopo due lunghi anni d'attesa, finalmente Mediaset ha deciso di proseguire con il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden. La serie shonen sui ninja di Masashi Kishimoto, giunta al termine in Giappone nel 2017, torna sul palinsesto del canale televisivo Italia 2. Ma da dove riprende la storia? Facciamo un resoconto della situazione.

Nella giornata del 17 ottobre 2023 Mediaset è tornata a trasmettere Naruto Shippuden su Italia 2. L'anime di Studio Pierrot non è l'unico della serata anime del martedì sera di Italia 2. Al fianco delle avventure di Naruto Uzumaki, proseguono anche quelle di Rufy Cappello di Paglia con il doppiaggio di ONE PIECE – La Saga di Dressrosa. Come avrete dunque intuito, Naruto Shippuden in italiano va in onda ogni martedì sera su Italia 2 a partire dalle 22:10 e con tre episodi alla volta.

Quanti episodi di Naruto Shippuden sono stati doppiati da Mediaset? Su Italia 2 verranno trasmesse un totale di 57 nuove puntate, quelle che secondo l'emittente italiana appartengono alla Stagione 10. In realtà, seguendo la numerazione ufficiale dell'anime, Mediaset sta adattando la Stagione 20 di Naruto Shippuden, sottotitolata "Il ritorno di Naruto: il miracolo dei compagni".

Al momento di Naruto Shippuden sono state doppiate in italiano 393 puntate, che sommate alle tre ulteriori trasmesse nella serata anime del 17 ottobre 2023 fanno un totale di 396 episodi. Questo arco narrativo raccoglie gli episodi di Naruto Shippuden che vanno dal 394 al 413, ma il doppiaggio non si fermerà alla fine di questa storia. Stando a quanto rivelato, Mediaset continuerà il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden fino all'episodio 450. Dunque, la trasmissione su Italia 2 proseguirà con la "Saga dell'attivazione dello Tsukuyomi Infinito" e la Saga de "Il manuale ninja di Jiraiya – Storia del prode Naruto -", rispettivamente numero 21 e 22 della serie (11 e 12 secondo Mediaset).