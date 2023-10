Naruto Shippuden, quanti episodi inediti vedremo su Italia 2 e quali trame?

Per tanti anni, Naruto: Shippuden non è stato trasmesso in Italia. Per motivi di doppiaggio, la prosecuzione della serie nata dall'opera di Masashi Kishimoto si era interrotta, con una programmazione che prevedeva la ritrasmissione degli episodi più vecchi. Questo processo si è però sbloccato negli ultimi anni.

E anche quest'anno ci sarà il ritorno del ninja biondo sulle emittenti nostrane. Naruto Shippuden sta per tornare su Italia 2, e lo farà a partire dal 17 ottobre 2023 con ben tre episodi. Si tratta di tre episodi della stagione 20, intitolata "Naruto: Il miracolo dei compagni", che parte dall'episodio 394 e prosegue fino all'episodio 413. E poi?

Quanti episodi inediti di Naruto Shippuden vedremo su Italia 2? E su cosa si concentrano? Osservando anche il ciclo di trasmissione precedente di Mediaset, è lecito aspettarsi circa una quarantina di episodi della serie, corrispondente a circa due stagioni. Ciò vuol dire che questa stagione 20 verrà proposta tutta con i suoi 20 episodi, incentrati su un salto nel passato e un nuovo torneo chunin, che però già ha difficoltà a partire dalle primissime fasi organizzative, con tante tensioni tra i cinque grandi paesi ninja.

Conclusa questa fase, si passerà alla stagione 21, "Saga dell'attivazione dello Tsukuyomi Infinito", che farà tornare l'anime su binari canonici con il proseguimento della Quarta Grande Guerra Ninja. Naruto e Sasuke risvegliano i loro poteri e affrontano Madara fino all'episodio 431, e anche questa stagione probabilmente verrà adattata nella sua totalità. Dopodiché, bisognerà attendere per capire effettivamente fino a che punto si spingerà Mediaset, dato che la stagione successiva, la 22, è composta da altri 19 episodi.

Alcuni di questi episodi sono filler, se volete sapere quali saltare ecco la guida per i filler di Naruto Shippuden.