Naruto Shippuden: un fan crea un Funko Pop ispirato a un terrificante Naruto forma Kyubi

I Funko Pop sono pupazzetti con uno stile inedito e personale e molto apprezzati in tutto il mondo. Questi spaziano da tutti i generi e franchise, passando da Harry Potter a Fortnite e Dragon Ball. E quando non esiste il merchandising originale, ci pensano i fan a riempire il vuoto, come successo nel caso di Naruto: Shippuden.

Un fan ha deciso di sfruttare le proprie capacità artistiche per calarsi nel mondo dei Funko Pop e crearne uno ispirato a una famosa figura di Naruto: Shippuden. Apparsa solo una volta nel manga, stiamo parlando della forma di Naruto col chakra della Volpe a Nove Code mentre, col manto del chakra, si ricopre facendo spuntare ben quattro code.

Bosskostoregt ha postato su Instagram una foto che ritrae un Funko Pop ispirato a questa forma. Vediamo quindi il solito corpo in stile super deformed con la testa più grande del resto, ma quelle che spiccano di più sono indubbiamente le code. La versione mostruosa di Naruto che affrontò Orochimaru ai tempi è ricco di chakra rosso che tende a fluire dal corpo e ciò viene mostrato dai numerosi spuntoni che emergono dalla parte finale della statuetta.

Il colore rispecchia quello rosso scuro con dettagli neri dell'anime e del manga, voi comprereste un Funko Pop del genere se fosse in vendita? Il Funko Pop arriva in un momento particolare per il franchise, essendo stato in questi giorni l'anniversario della fine del manga Naruto.