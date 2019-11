Naruto Shippuden: un fan immagina Obito Uchiha con lo stile di Jojo

Il capolavoro di Masashi Kishimoto, Naruto Shippuden, riesce ancora oggi, nonostante la sua conclusione, ad appassionare migliaia di fan da tutto il mondo. Gli appassionati, infatti, non perdono occasione di omaggiare il mitico immaginario ninja, anche tramite geniali crossover.

Dopo aver scovato un inquietante dettaglio durante lo scontro tra Sasuke e Itachi, la community del franchise di Kishimoto sensei continua a stupire il pubblico con una stupenda illustrazione. La rappresentazione grafica in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, immagina Obito Uchiha con lo stile de Le Bizzarre Avventure di Jojo, il capolavoro di Hirohiko Araki, recentemente ospite al Lucca Comics and Games 2019.

Il peculiare tratto del maestro Araki si scontra con il viso maturo e segnato pesantemente dalle cicatrici, con le labbra marcate e un uso delle ombre importante. Non mancano, ovviamente, i tratti distintivi del ninja, come lo Sharingan sull'occhio destro e il Rinnegan sul sinistro. L'illustrazione ha trovato l'entusiasmo da parte dei fan di entrambe le community che ne hanno approfittato per immaginare tra i commenti, oltre che con centinaia di manifestazioni di apprezzamento, un nome a tema per questo geniale crossover.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo disegno da parte di Or-bn? Fatecelo sapere, al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Ma a proposito del franchise di Masashi Kishimoto, cosa ne pensate di questo cosplay al femminile di Sasuke Uchiha?