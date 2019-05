Naruto Shippuden: un fan realizza una stilosa illustrazione di Naruto

Nonostante Naruto Shippuden sia terminato il 4 febbraio 2015 (in Italia il 14 aprile 2016) e Masashi Kishimoto sia pronto a far debuttare il suo prossimo progetto, Samurai 8: La Storia di Hacimaru, l'opera principe del celebre mangaka coinvolge sempre maggiori schiere di fan. Ora, in onore di Naruto, un fan ha realizzato una stupenda illustrazione.

Colui che ha realizzato e pubblicato lo stupendo artwork del ragazzo della Volpe a Nove Code è l'utente Phenomenalca66. Si tratta, come riporta lui stesso nel post, proprio di un nuovo appassionato alla serie di Kishimoto, segno che dimostra quanto Naruto sia destinato a divenire una serie senza tempo.

Cercando di analizzare l'illustrazione, possiamo notare come lo stile grafico utilizzato sia piuttosto peculiare. Utilizzando esclusivamente il bianco ed il nero l'artista è in grado di creare una precisa e dettagliata riproduzione di Naruto, paragonabile alla controparte manga di Kishimoto, soprattutto grazie ad un uso accorto e piuttosto ben applicato delle ombre, utilizzate in particolar modo per evidenziare le piegature della celebre felpa arancione del padre di Boruto.

Ma Naruto non è certamente l'unico soggetto degli sfoghi creativi degli appassionati, che si dedicano spesso anche agli altri personaggi. Recenti sono infatti le illustrazioni del Susanoo di Sasuke e dell'epico scontro tra Kakashi ed Obito.

