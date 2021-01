Naruto Shippuden: una fanart trasforma Dwayne 'The Rock' Johnson nel Quarto Raikage

E se i migliori attori di Hollywood fossero chiamati a recitare in un live-action di Naruto Shippuden? Il ruolo del Quarto Raikage spetterebbe sicuramente a Dwayne Johnson, alias The Rock. Un esilarante anteprima di questa remota ipotesi ci viene offerta da un appassionato dell'opera di Masashi Kishimoto.

Ultimamente spopola la moda di portare versioni live-action dei migliori anime in circolazione e un appassionato di Naruto ha deciso d'immaginare come apparirebbe The Rock se fosse chiamato a interpretare A, il Quarto Raikage del Villaggio della Nuvola.

La fanart, pubblicata su Reddit dall'utente stark1310, vede l'ex wrestler e attore hollywoodiano impersonare alla perfezione il ruolo del muscoloso Kage. Attraverso un accurato foto ritocco, The Rock indossa la veste bianca del Raikage, i suoi avambracci dorati e sfoggia la capigliatura e i baffi biondi.

Ma a stupire non è il look. Dwayne Johnson ha la stessa statura e lo stesso fisico tonico di A; il Raikage, o come è stato rinominato Rockage, perfetto per un eventuale live-action. E voi cosa ne pensate di questa esilarante fanart? Secondo voi The Rock potrebbe realmente interpretare il ruolo del Raikage? Naruto eremita come non lo abbiamo mai visto in questo cosplay comico e low cost. L'Hokage e Sasuke si sfidano in questi busti in scala di Naruto Shippuden.