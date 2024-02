Naruto Shippuden si ferma su Italia 2? Arrivano buone notizie per il doppiaggio italiano

Era l'11 novembre del 2008 quando su Mediaset Italia 1 fece il suo debutto in prima TV assoluta il primo episodio di Naruto Shippuden. Sono passati 16 anni da quel momento e finalmente il finale sembra in vista. A quanto pare, il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden potrebbe concludersi entro quest'anno.

Da ormai qualche mese, Mediaset ha nuovamente portato ONE PIECE e Naruto Shippuden su Italia 2, proseguendo i doppiaggi di entrambi gli adattamenti. Ma se la serie sui pirati di Eiichiro Oda è già stata fermata, quella sui ninja di Masashi Kishimoto sta proseguendo e pare lo farà fino al gran finale!

Al momento il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden è fermo all'episodio 445. Nei due prossimi martedì verra coperta tutta la Saga Il libro ninja di Jiraiya: La storia del grande eroe Naruto, ma il 13 febbraio l'anime proseguirà trasmettendo i primi tre episodi della stagione successiva, ossia l'undicesima e ultima dell'anime. Quest'informazione, fornita dalle guide televisive, lascia presagire che il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden non si fermerà e che, anzi, proseguirà su Italia 2 fino alla fine.

Se tutto dovesse andare così come previsto – e tutto sembra confermarlo, poiché il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden è già stato completato - il finale di Naruto Shippuden in italiano dovrebbe venire trasmesso su Italia 2 all'incirca a maggio 2024. Ciò, andrebbe ad anticipare i tempi previsti dalla trasmissione in streaming. Ricordiamo infatti che su Amazon Prime Video Naruto Shippuden in italiano finirà a giugno. Invece, da poco su Prime Video è arrivata la Stagione 4 di Naruto Shippuden e tra un mese arriveranno nuove puntate di Naruto Shippuden sulla piattaforma Amazon.