Naruto Shippuden si ferma, ma su Italia 2 è in arrivo un nuovo battle shonen

Ormai divenuto un appuntamento fisso da due mesi a questa parte, il mercoledì sera di Italia 2 saluta Naruto Shippuden Stagione 9. Dalla prossima settimana, come suggerito da Yamato Video, sul canale televisivo Meidaset è in arrivo un nuovo, entusiasmante battle shonen. Di cosa si tratta?

Tornato il 26 maggio con un doppiaggio nuovo di zecca, che ha permesso ai fan di ascoltare le voci italiane degli amatissimi personaggi di Masashi Kishimoto, Naruto Shippuden Stagione 9 giunge quest'oggi al termine. Questo mercoledì sera, infatti, dalle 21:15 e fino alle 23:15, verranno trasmessi gli ultimi cinque episodi dell'arco narrativo Grande Guerra Ninja: Obito Uchiha.

In particolare, quest'ultimo appuntamento coincide con gli episodi intitolati "Sorelle", "La decisione di Hanabi" (due puntate speciali per celebrare la pellicola The Last: Naruto the Movie), "Il ritorno di Madara Uchiha", "Il cuore nascosto" e "Un vero finale".

La prima serata del mercoledì Italia 2, però, non abbandonerà le serie animate giapponesi. Come annunciato sulla pagina Facebook di Yamato Video, dalla prossima settimana debutterà una nuova opera. "È sempre bello quando un grande shonen arriva in Italia, che sia in TV, in Home-Video o sulle piattaforme. E qusta sera, su Italia (canale 66 del Digitale Terrestre) arriva l'INCANDESCENTE finale di stagione di uno di questi. Noi ce lo godremo in prima fila, senza staccarci NEMMENO DURANTE I BREAK PUBBLICITARI. Beh ne riparliamo qui stasera, a fine messa in onda".

Il grassetto utilizzato dal social media manager di Yamato Video suggerisce che, durante gli stacchi pubblicitari, verrà presentato Fire Force, il cui doppiaggio italiano è stato annunciato qualche settimana fa.