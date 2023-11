Naruto Shippuden, dove si fermeranno i nuovi episodi doppiati su Italia 2?

Dopo anni d'attesa, da martedì 17 ottobre su Italia 2 è ripreso il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden. Mediaset ha riportato l'avventura dei ninja di Konoha nella serata anime del proprio canale televisivo dedicato, proseguendo la localizzazione dell'anime da quella che viene considerata come la decima stagione.

Da ormai quasi un mese, ogni settimana vengono mandate in onda tre puntate di Naruto Shippuden doppiate. La serie anime è ricominciata dalla puntata 394 e a oggi è arrivata alla trasmissione della puntata 405. Ma dove si fermeranno i nuovi episodi doppiati di Naruto Shippuden su Italia 2?

Il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden viene trasmesso in seconda serata su Italia 2, ogni martedì dalle ore 22:15. Gli spettatori sono impegnati con la visione di quella che secondo gli standard dell'anime viene considerata come la Stagione 20. Il nuovo torneo chunin lascerà poi spazio alla stagione 21, la Saga dell'attivazione dello Tsukuyomi Infinito.

L'arco narrativo della Quarta Grande Guerra Ninja a quel punto sarà arrivato all'episodio 431. Il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden potrebbe però proseguire con l'adattamento di una ulteriore stagione, la 22°. Il manuale ninja di Jiraiya – Storia del prode Naruto è composto da altri 19 episodi, per cui gli episodi doppiati in italiano di Naruto Shippuden potrebbero fermarsi all'episodio 450, per un totale di 57 puntate.