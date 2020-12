Naruto: Shippuden, la follia di Hidan in questa statua da collezione da quasi 400 euro

La spettacolare caratterizzazione e le motivazioni dietro ogni singolo componente dell'Organizzazione Alba ha portato questo gruppo criminale a segnare nel profondo ogni singolo appassionato di Naruto: Shippuden. Ma se pensavate che fossero stati tutti sconfitti vi sbagliate di grosso.

Nella spettacolare statua da collezione realizzata da UTS Studio, Hidan è tornato dall'oblio per cercare vendetta nei confronti di Shikamaru Nara. La figure, alta ben 40 cm, sarà disponibile all'acquisto a partire dal 2021 a un prezzo di ben 390 euro. Un pezzo che non dovrebbe mai mancare nella libreria di un fan dell'opera di Masashi Kishimoto.

La statua si divide in due pezzi, una in cui Hidan con un balzo e con la lingua da fuori è pronto ad attaccare i nemici con la sua falce a tre lame e l'altra in cui mostra a tutti la sua follia e la sua venerazione a Jashin, divinità di cui segue il culto.

Sulla base di questo secondo pezzo, che è possibile sovrapporre al primo, è inciso con il sangue un triangolo con all'interno un cerchio, tecnica con cui auto infliggendosi colpi letali, Hidan è in grado di uccidere qualsiasi rivale. E a prova di ciò, il petto del ninja criminale è trafitto. Che ve ne pare di questa figure? La vorreste acquistare? Un'altra statuetta ci permette di rivivere il combattimento tra Naruto e Pain. Festeggiamo Natale in compagnia di Hinata in questo cosplay di Naruto.