Naruto Shippuden, quanto è forte il Naruto delle prime due saghe rispetto ai suoi maestri?

Da inizio novembre sul catalogo Prime Video è arrivato Naruto Shippuden, ma al momento solo con la prima saga dell'anime. Naruto Uzumaki è tornato a Konoha più forte e maturo rispetto a quando aveva salutato il villaggio, ma esattamente quanto è diventato abile? Ecco quanto è forte Naruto nelle prime due saghe rispetto ai suoi maestri.

Dopo due anni e mezzo di duri allenamenti al fianco dell'Eremita dei Rospi Jiraiya, in Naruto Shippuden il protagonista dell'opera di Masashi Kishimoto è finalmente pronto a combattere l'Akatsuki. La sua forza è cresciuta, ma non solo. Come dimostrato nella battaglia contro Kakashi, Naruto sa ora quando è il momento opportuno per agire. Anche la sua intelligenza tattica è dunque cresciuta grazie agli insegnamenti del Sannin.

A quel punto della storia, Naruto è già uno dei ninja più abili del gruppo di genin, ma sicuramente anche più di qualche chunin di Konoha. Tuttavia, se lo confrontiamo ai suoi maestri, all'inizio di Naruto Shippuden Naruto è ancora più debole rispetto a Kakashi, Yamato e soprattutto Jiraiya.

A confermare quanto appena detto ci pensano i dati forniti dai data book 2 e 3 di Naruto. Le statistiche di Naruto pre-addestramento sono le seguenti:

Ninjutsu 3 – Taijutsu 2 – Genjutsu 1 – Intelligenza 1.5 – Velocità 3 – Forza 3 Stamina 4 – Sigilli 1 – Totale 18.5.

Tornato dall'allenamento con Jiraiya, invece, Naruto diviene effettivamente più forte. Queste le sue statistiche a inizio Shippuden:

Ninjutsu 4 – Taijutsu 3.5 – Genjutsu 2 – Intelligenza 3 – Velocità 3.5 – Forza 3.5 - Stamina 5 – Sigilli 1.5 – Totale 26.

Nello stesso momento, nelle prime due saghe di Naruto Shippuden Yamato aveva un totale di 31, Kakashi di 34.5 e Jiraiya 35.5. La situazione sarebbe potuta mutare qualora Naruto avesse perso il controllo e si fosse lasciato travolgere dal chakra di Kurama, come ad esempio avviene contro Orochimaru. Questi sono invece i 10 ninja più forti di Naruto Shippuden.