Naruto Shippuden: ecco un furioso Tobirama in un'incredibile illustrazione!

Naruto Shippuden ha sempre affascinato i fan con personaggi dal design particolarmente ispirato. Tra questi, la figura del Secondo Hokage Tobirama è sempre stata una delle più emblematiche ed apprezzate dell'intera serie di Kishimoto. Ora, un appassionato ne ha realizzato una fantastica illustrazione, ricca di dettagli.

La splendida realizzazione è stata prodotta dall'utente Voltesso, che ha poi postato sul proprio account Reddit il risultato del duro lavoro. Inutile dire che l'artwork ha ricevuto una grande accoglienza, con più di 2000 "mi piace" ottenuti in pochissime ore. Osservano l'illustrazione possiamo infatti cogliere l'epicità che traspare dallo sguardo furente dell'Hokage, il quale pare aver appena spiccato un salto, dato che i suoi capelli e la bianca pelliccia dell'armatura si ritrovano ancora a mezz'aria.

Tobirama Senju, fratello minore del Primo Hokage Hashirama Senju, è stato il suo successore nella guida del Villaggio della Foglia. Particolare e radicata la sua ferrea opposizione ai membri del Clan Uchiha, da lui stesso banditi da ogni posizione di potere. Morì in battaglia durante la Prima Grande Guerra Mondiale dei Ninja, sacrificandosi dopo aver nominato Sarutobi come suo erede, per permettere ai suoi compagni di ritirarsi.

Dalle origini Tobirama ha affascinato i fan di Naruto, sempre pronti a rendergli omaggio. Recente è infatti il meraviglioso cosplay del Secondo Hokage. Altre volte gli appassionati si divertono a realizzare versioni alternative dei loro eroi preferiti, come nel caso del Kakashi piuttosto femminile che abbiamo potuto ammirare.

E voi, quali sono le vostre sensazioni nei riguardi della seguente illustrazione? Fatecelo sapere nei commenti!