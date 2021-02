Naruto Shippuden: Gaara e Shukaku difendono la Sabbia in questa figure da quasi 1000 euro

Portato da Naruto sulla via del bene quando erano ancora dei semplici Genin, Gaara si è rivelato uno dei suoi più grandi alleati durante la Quarta Grande Guerra Ninja. Al fianco di Shukaku, ammiriamo il suo ritorno in battaglia contro le forze di Madara Uchiha.

Sebbene gli sia stato sottratto con la forza dall'Organizzazione Alba, in questa fantastica statua da collezione realizzata da ZW Studio il demone tasso emerge dalla sabbia per correre in soccorso della sua ex Forza Portante, Gaara del deserto. Sulle spalle del tasso Monocoda, il quinto Kazekage è pronto a fare a pezzi i suoi avversari con il Funerale del Deserto.

La figure è ricca di dettagli impressionanti, come ad esempio l'ideogramma presente sulla fronte di Gaara, che indica la parola amore, e la sabbia che fuoriesce dalla giara che porta con sé. Proprio la sabbia, che tra l'altro compone il corpo di Shukaku, è riprodotta in maniera sorprendente, come fosse vera brecciola.

Questo incredibile pezzo da collezione è disponibile in due formati. Il primo, realizzato in scala 1:6 e alto 47 centimetri, ha un costo di 520 euro, mentre il secondo, in scala 1:4 e alto 70 centimetri, ha un prezzo di ben 990 euro. Cosa ve ne pare?