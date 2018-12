Naruto Shippuden, gli allenamenti di Naruto e Killer Bee nelle repliche su Italia 2

Come tutte le settimane, da domani la rete televisiva Mediaset Italia 2 ci proporrà le repliche degli episodi di Naruto Shippuden appartenenti all’undicesima e alla dodicesima stagione dell’anime. Scopriamo dopo il salto le trame delle prossime puntate, le quali ci mostreranno il primo incontro fra Naruto Uzumaki e Killer Bee!

Di seguito trovate le trame ufficiali degli episodi di Naruto Shippuden che potrete visionare da domani, 10 dicembre, a venerdì 14.

Naruto Shippuden - Episodio #235 - LA KUNOICHI DI NADESHIKO



Data: lunedì 10 dicembre 2018, ore 19:22 - 19:50

lunedì 10 dicembre 2018, ore 19:22 - 19:50 Trama: "Due kunoichi del Villaggio di Nadeshiko arrivano sull'isola dove sono attraccati Naruto e il suo gruppo in cerca dell'allievo del grande Jiraiya. Nel loro villaggio, composto da sole donne, le kunoichi devono sfidare a duello gli uomini e, se sconfitte, riportarli al villaggio per sposarli. Anni prima, Jiraiya aveva sfidato il precedente capo villaggio ed il duello era finito in parita', percio', i due hanno deciso che avrebbero continuato i rispettivi allievi. Naruto si batte con la ragazza, ma, dopo averla sconfitta e avere anche sventato l'attacco di un altro pretendente, le dice di non seguire ciecamente le tradizioni e di scegliersi un compagno con la sua testa. Salutate le due donne, Naruto e il suo gruppo riprendono il viaggio."

Naruto Shippuden - Episodio #236 - GLI AMICI SU CUI CONTARE



Data: lunedì 10 dicembre 2018, ore 19:50 - 20:21

lunedì 10 dicembre 2018, ore 19:50 - 20:21 Trama: "Naruto vede una coccinella e pensa a una persona che ha a che fare con gli insetti, ma non si ricorda chi sia. Intanto, Shino, prima di rispondere alla domanda relativa alla paura di morire in guerra, racconta a dei giovani ninja di un scontro in passato con un ninja del Villaggio della Cascata che l'aveva sconfitto nel corpo a corpo. Kurenai aveva chiesto a Kiba e Hinata di aiutarlo a riprendersi e, dopo alcuni giorni di allenamento, il ninja della Cascata si e' ripresentato a Konoha. Shino, questa volta, vince lo scontro. Shino conclude dicendo ai suoi allievi che non ha paura di morire perche' potra' sempre contare sui suoi amici."

Naruto Shippuden - Episodio #237 - OBIETTIVO TSUNADE



Data: martedì 11 dicembre 2018, ore 19:25 - 19:52

martedì 11 dicembre 2018, ore 19:25 - 19:52 Trama: "Tenten combatte contro Rock Lee facendolo cadere in acqua, ma credendolo spacciato, riporta alla mente quando erano ragazzi e si allenavano con Neji e il maestro Gai ricordando la sua determinazione e il suo sogno di diventare come Tsunade. Tenten rammenta, inoltre, le difficolta' superate da Rock Lee per essere accettato come ninja da Tsunade che non voleva autorizzare l'operazione di Rock Lee, visto che aveva solo il 50% di probabilita' di riuscita. Le cose sono andate per il meglio ed ora Rock Lee e' piu' forte di prima."

Naruto Shippuden - Episodio #238 - GIORNO DI VACANZA PER SAI



Data: martedì 11 dicembre 2018, ore 19:52 - 20:22

martedì 11 dicembre 2018, ore 19:52 - 20:22 Trama: "Sai ha un giorno libero e decide, cosi', di dedicarsi al suo hobby preferito, la pittura, mentre gira per il villaggio in fase di ricostruzione. Dopo avere assistito ad un litigio fra due bambini, ricorda il momento in cui era diventato per la prima volta un membro del Team Kakashi e quando quest'ultimo gli disse di avere fiducia in lui. Alla fine, utilizza tre porte scorrevoli di una casa abbandonata per creare un'immagine che ritrae lui, Naruto, Sakura e Sasuke che si tengono tutti e quattro per mano."

Naruto Shippuden - Episodio #239 - IL TRIO LEGGENDARIO



Data: mercoledì 12 dicembre 2018, ore 19:15 - 19:42

mercoledì 12 dicembre 2018, ore 19:15 - 19:42 Trama: "I membri della squadra 10 incontrano per caso il vecchio ninja Kosuke, detto l'eterno Genin, e iniziano a ricordare quella volta in cui lo salvarono per due volte consecutive da tre Chunin quando loro erano ancora dei Genin ed era in vita Asuma. Poi, Kosuke inizia a raccontare ai tre ragazzi la volta in cui Inoichi, Shikaku e Choza, con le loro grandi abilita' del gioco di squadra, riuscirono a sconfiggere una grande quantita' di nemici ai tempi dell'invasione di Konoha da parte del Villaggio del Suono e della Sabbia durante gli esami dei Chunin. Alla fine, i tre ragazzi, dopo avere salutato Kosuke, dichiarano di voler diventare piu' forti dei loro genitori in vista della guerra contro l'Organizzazione Alba."

Naruto Shippuden - Episodio #240 - LA DETERMINAZIONE DI KIBA



Data: mercoledì 12 dicembre 2018, ore 19:42 - 20:07

mercoledì 12 dicembre 2018, ore 19:42 - 20:07 Trama: "Kiba, invidioso della forza di Naruto, chiede a Kakashi di aiutarlo a migliorare le sue tecniche ninja, sottoponendosi a un allenamento speciale. Il maestro accetta ed evoca i suoi cani ninja, spiegandogli che la prova consiste nel sottrarre un rotolo a Pakkun. Dopo numerosi fallimenti, Akamaru lo conduce nella foresta. Qui, il membro del Clan Inuzuka ritrova il vecchio albero che aveva usato, in passato, come traguardo di una corsa a tempo in cui riusci' a stabilire un record. Da Hinata scopre che Naruto, durante l'infanzia, tento' piu' volte di superarlo finche' non ce la fece. Successivamente, Kiba ritorna dai cani ninja e, grazie ad Akamaru, riesce a prendere il rotolo a Pakkun. Alla fine, il ninja ripete la gara e stabilisce un nuovo record battendo ancora Naruto e dichiarando di volerlo superare in forza."

Naruto Shippuden - Episodio #241 - KAKASHI, L'ETERNO RIVALE



Data: giovedì 13 dicembre 2018, ore 19:15 - 19:42

giovedì 13 dicembre 2018, ore 19:15 - 19:42 Trama: "A Konoha, Kakashi riceve da Gai una richiesta di aiuto tramite una piccola tartaruga. Il ninja di Konoha parte per nave per vedere che cosa succede. Durante la notte, Gai racconta a Naruto la volta in cui lui e Kakashi, quando erano ancora Genin, divennero rivali e si sfidarono ripetutamente. Dopo che Naruto va a dormire, Kakashi raggiunge la nave e Gai lo prende per una copia. In realta' per lui e' qualcuno che conosce la tecnica di cui parlava Yamato poco prima. Tra i due esplode lo scontro finche' Yamato e Aoba riescono a convincerlo che si tratta del vero Kakashi. Gai, infatti, aveva evocato per sbaglio una tartaruga mentre aveva il solito mal di mare e Kakashi puo', cosi', tornare a Konoha."

Naruto Shippuden - Episodio #242 - IL GIURAMENTO DI NARUTO



Data: giovedì 13 dicembre 2018, ore 19:42 - 20:07

giovedì 13 dicembre 2018, ore 19:42 - 20:07 Trama: "Naruto e gli altri ninja della Foglia si fermano su un'isola del Paese dell'Acqua in attesa della nave della Nuvola. Qui giungono anche Akatsuchi e Kurotsuchi, inviati dallo Tsuchikage per rafforzare i rapporti tra la Roccia e la Nebbia prima dell'imminente guerra. I due vengono attaccati da un gruppo di ninja della Nebbia, guidati da Ganryu, per via della "tragedia del passo Yosuga", avvenuta dieci anni prima. Lo scontro viene interrotto da Naruto e Chojuro che ordina ai ninja di arrendersi. Naruto, dopo essere venuto a conoscenza dell'accaduto, decide di parlare con Ganryu e riesce a convincerlo che la vendetta non serve a nulla. Chojuro gli consegna un dono da parte della Roccia come gesto per scusarsi del vecchio incidente. Alla fine, Naruto scorge da lontano la nave della Nuvola che li condurra' verso l'isola paradisiaca."

Naruto Shippuden - Episodio #243 - L' ISOLA PARADISIACA



Data: venerdì 14 dicembre 2018, ore 19:15 - 19:42

venerdì 14 dicembre 2018, ore 19:15 - 19:42 Trama: "Naruto e le sue guardie del corpo raggiungono l'isola della Nuvola che si dimostra essere tutt'altro che un paradiso. I ninja della Foglia vengono attaccati improvvisamente da un calamaro gigante che viene sconfitto da Killer Bee. Naruto scopre che quest'ultimo e' la forza portante dell'Ottacoda quindi gli chiede di allenarlo per controllare il proprio cercoterio, ma senza successo. Su consiglio di Motoi, il guardiano dell'isola, Naruto tenta di superare la prima parte dell'allenamento alla Cascata della Verita' affrontando il suo vero io, un Naruto malvagio e colmo d'odio. Tuttavia, il ragazzo non e' in grado di sconfiggere il suo doppione malvagio poiche' entrambi possiedono la stessa forza e lo stesso stile di combattimento."

Naruto Shippuden - Episodio #244 - KILLER BEE E MOTOI



Data: venerdì 14 dicembre 2018, ore 19:42 - 20:07

venerdì 14 dicembre 2018, ore 19:42 - 20:07 Trama: "Non riuscendo a sconfiggere la sua parte oscura, Naruto chiede a Motoi come Killer Bee siariuscito a superare la prova. Il ninja della Nuvola, confidando nel fatto che Naruto sia una forzaportante, inizia a raccontare il difficile passato di Bee. Naruto chiede a Motoi se puo' convincereBee ad aiutarlo, ma lui si rifiuta confessando che, in passato, tento' di assassinare Bee a causa delrancore che provava verso l'Ottacoda che aveva attaccato il villaggio trent'anni prima provocandola morte di suo padre. Naruto si allontana e Motoi e Yamato vengono attaccati dal calamaro gigante. Bee intervieneriuscendo a salvare Motoi che gli racconta la verita' riguardo alle sue intenzioni passate. La forzaportante risponde all'amico porgendo il pugno, proprio come facevano da giovani."

Per quanto riguarda invece gli episodi inediti, vi ricordiamo come sempre che questi verranno trasmessi domani sera sulla rete Mediaset Italia 2 (canale 120 del digitale terrestre), subito dopo l'appuntamento settimanale con My Hero Academia - Stagione 2.