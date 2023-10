Naruto Shippuden, la guida per saltare tutti i filler: ecco come guardarlo

Se c'è una cosa che spesso spezza il ritmo della visione di un anime sono gli episodi filler. Storie aggiunte apposta per la parte animata non presenti nel manga originale: vediamo quali sono quelli di Naruto Shippuden che si possono saltare.

Dalla prima parte dell'anime a Naruto Shippuden i filler aumentano considerevolmente. Tanto che diventa complicato districarsi e sapere cosa eliminare se non si conosce il manga di Masashi Kishimoto. Anche perché alcuni episodi hanno parti sia filler sia canoniche, tanto per complicare la questione.

Partiamo allora con tutti gli episodi filler di Naruto Shippuden, così su questi andate sul sicuro (quando non sono segnati uno di seguito all'altro ci riferiamo agli intervalli di episodio, quindi per esempio dal 57 al 70):

57-70

91-111

144-151

170-171

176-196

223-242

257-260

271

279-281

284-295

303-320

347-361

376-377

388-390

394-413

416-417

422-423

427-450

464-468

480-483

Poi abbiamo i mixed filler, qua lasciamo a voi ovviamente la scelta sapendo che ci sono pezzi di cose canoniche e altre completamente inventate. In questo caso se state recuperando l'anime sono comunque da vedere perché rischiate di perdervi delle parti importanti della storia:

1-19

24-25

45

49-50

54

56

71

89-90

112

115

127-128

213

254

296

324

327-328

330-331

338

346

362

385-386

415

419

426

451-458

460-462

469

471-472

478-479

Insomma come potete vedere Naruto Shippuden ha davvero tantissimi episodi filler, ma con questa breve e rapida guida dovreste riuscire a destreggiarvi sapendo cosa evitare se non volete guardarli. Ma voi i filler negli anime li guardate oppure no? Ditecelo nei commenti, perché intanto arrivano i nuovi episodi doppiati di Naruto Shippuden, quindi con questa guida siete tranquilli. E poi già che ci siamo ecco 10 personaggi che sarebbero stati perfetti per l'Akatsuki.