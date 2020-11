Naruto Shippuden: Hashirama e Madara si sfidano in una statua da oltre 1000 euro

La rivalità tra il Primo Hokage Hashirama Senju e il leader del Clan Uchiha Madara prende vita in una fantastica statutetta da collezione. I fan di Naruto: Shippuden andranno in visibilio per questa gigantesca figure, il cui valore di mercato supera però gli oltre 1000 euro.

La statuetta da collezione porta in vita la battaglia tra Hashirama e Madara, entrambi pronti a darsi il colpo di grazia. Alta circa 70 centimetri, la figure è ricca di dettagli sbalorditivi e sembra emergere da una delle scene della serie animata di Naruto: Shippuden. Realizzata da LongHu Studio, la statua è già disponibile al preorder. Il prezzo, tuttavia, potrebbe risultare proibitivo ai più: si parla di ben 1150 euro. Una spesa proporzionale alla qualità con cui la figure è stata realizzata.

Madara Uchiha e Hashirama Senju, unendo le forze, fondarono il Villaggio della Foglia con l'intenzione di dare vita a un'epoca di pace tra i rispettivi clan. Quando però il titolo di Primo Hokage fu dato ad Hashirama, nacquero i primi dissapori. La tanto ambita pace sembrava ormai irrealizzabile e i due combattenti si sfidarono per il controllo di Konoha. La sconfitta e la morte di Madara sembrarono portare prosperità al villaggio, ma diversi anni dopo la sua vendetta è stata terribile. Se siete fan dell'opera di Masashi Kishimoto, oltre a questa statuetta sono in arrivo gli orologi del Team 7 di Naruto: Shippuden. Inoltre, è stato rivelato chi ha lo Sharingan più forte in Naruto: Shippuden.