Naruto: Shippuden e Hello Kitty, un'inaspettato crossover dà vita a una linea di vestiti

Ultimamente, Hello Kitty è protagonista di numerose collaborazioni con gli anime più amati del momento. Alcuni degli esempi più recenti sono i crossover con My Hero Academia, Steins; Gate, Digimon e Gundam. A questa lista, si aggiunge ora anche Naruto.

La famosissima gattina bianca ha dato vita a un'inusuale collaborazione con Naruto: Shippuden e BoxLunch per rilasciare un'esclusiva collezione di abiti che include felpe, camicie, e utili mascherine da utilizzare in questa situazione di emergenza.

Se intendete rinnovare il vostro guardaroba, l'intera collezione crossover è disponibile all'acquisto su BoxLunch. Tutti gli articoli, eccetto le mascherine, sono momentaneamente scontati del 25% utilizzando il codice BLGIFTS al momento del pagamento.

La collezione Naruto: Shippuden x Hello Kitty include deliziose felpe con illustrati i protagonisti del manga di Masashi Kishimoto in versione chibi. Per l'occasione, Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi e Itachi sono stati trasformati in simpatici gattini dell'universo di Hello Kitty.

Nonostante Naruto: Shippuden sia concluso da ormai diverso tempo, il suo successo continua a risuonare incessantemente, anche grazie al suo sequel. In Boruto: Naruto Next Generations, Naruto è ormai cresciuto e una nuova generazione di ninja è pronta a difendere il Villaggio della Fogli. Parlando di crescita, guardate come sarebbero Boruto e Sarada da adulti in questa fan art.