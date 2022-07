Naruto Shippuden: una Hinata Hyuga splendida in questo cosplay dove combatte

Per tanto tempo Naruto è stato uno spasimante di Sakura, protagonista femminile della serie e membro del team 7, che però era invaghita di Sasuke. Nel frattempo, il ninja biondo protagonista non si era accorto che c'era un personaggio molto interessato a lui. Fin dagli albori infatti Hinata è stata invaghita di Naruto.

Col tempo, i due hanno iniziato ad avvicinarsi, anche se a piccolissimi passi. Hinata infatti è sempre stata fin troppo timida per avvicinarsi al ragazzo che ama, finché questo non si è ritrovato in grave pericolo. Durante la battaglia con Pain infatti, Hinata si è messa in gioco per Naruto dichiarandogli i suoi sentimenti, cosa che non è passata sott'occhio. Soltanto alla fine del manga e dopo un'altra dura battaglia, Naruto ha accettato i suoi sentimenti.

Rivediamo quell'Hinata combattiva ma timida in questo cosplay a tema Naruto Shippuden. La ninja del clan Hyuga sfodera il suo byakugan e le arti tramantate nel suo clan grazie al lavoro di Acky Foxy che, oltre ad essersi travestita perfettamente, fa un po' d'uso di vari effetti grafici per ricreare alcuni sigilli e manifestazioni che sono presenti nel manga.

Ecco anche un cosplay di Sakura Haruno in battaglia e un cosplay di Ino Yamanaka.