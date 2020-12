Naruto: Shippuden, Hinata mostra tutta la sua dolcezza e sensualità in questo cosplay

Sin dal primo incontro con Naruto, Hinata ha mostrato tutto la sua ammirazione verso il futuro Hokage. Tuttavia, inizialmente era talmente impacciata da non riuscire nemmeno a proferire parola dinanzi a lui; solamente con il passare del tempo il loro amore è sbocciato. Ammiriamo questo cosplay a lei dedicato!

Oltre che dell'opera di Kishimoto, Hinata è uno dei personaggi più dolci dell'intero panorama animato giapponese. Proprio per questo motivo, e per l'evoluzione del suo rapporto con il suo eterno amore Naruto, la giovane Hyuga è tra i protagonisti preferiti dei fan. Per renderle tributo, una cosplayer ha portato una sua meravigliosa interpretazione.

Su Instagram, la cosplayer Ielaane ha condiviso con gli appassionati di Naruto: Shippuden uno scatto che la ritrae nei panni di Hinata Hyuga. Questo cosplay è realizzato in maniera esemplare; in particolare stupiscono gli occhi bianchi della ragazza, i capelli in tinta viola-blu e gli abiti piuttosto succinti.

Tuttavia, a detta della cosplayer questo è stato un lavoro abbastanza difficile. "Dopo molti tentativi, finalmente questo concept mi è piaciuto. Mi ci vuole molto per creare un cosplay, poichè preferisco la qualità alla quantità". E voi cosa ne pensate di questa interpretazione? In attesa di un vostro giudizio, scopriamo il motivo per cui Itachi ha sterminato il Clan Uchiha in Naruto. Il maestro Gai è uno dei personaggi più sottovalutati di Naruto, perché?