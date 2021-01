Naruto Shippuden: il quarto Hokage è il protagonista di un fedele cosplay di migo_mii

Durante la lunga epopea di Naruto Shippuden, Masashi Kishimoto ha avuto il tempo per mostrare ai lettori alcuni ninja dalle abilità a dir poco incredibili. Tra i più talentuosi di Konoha, senza alcun dubbio, ci sono gli Hokage, forti di tecniche pregiate in grado di difendere il proprio Villaggio dalle minacce esterne.

Tra i personaggi più apprezzati dell'opera c'è sicuramente Minato Namikaze, il quarto Hokage nonché il padre di Naruto. Il ninja perse la vita insieme alla moglie, Kushina, per difendere il figlio dalla Volpe a Nove Code durante l'assedio di Tobi. In quel momento, Minato aggiunse una porzione di chakra in Naruto affinché si attivasse nel momento in cui il figlio avrebbe cercato di liberare il sigillo su Kurama. Fu grazie a ciò che Naruto ebbe solo 16 anni più tardi l'occasione di incontrare e conoscere per la prima volta il proprio padre.

Ad ogni modo, in onore delle sue gesta, il cosplayer Migo_mii ha deciso di reinterpretare il personaggio in chiave realistica. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole clamore da parte dei fan per via della resa dei dettagli estremamente fedele al personaggio originale. Il cosplay è diventato virale ed è stato ricondiviso anche da altri cosplayer per evidenziarne il talento, tra cui il celebre HollyMolly.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione di Minato Namikaze, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto ma non prima di aver dato un'occhiata a questa figure di Orochimaru.