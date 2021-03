Naruto Shippuden: Il Susanoo di Madara nell'epica figure di TOP Studio

Anche se il capolavoro di Masashi Kishimoto è terminato ormai da diversi anni, l'epopea di Naruto sta continuando attraverso il suo seguito spin-off, Boruto: Naruto Next Generations. Ad ogni modo, il sensei è riuscito a delineare nella grande guerra del passato una serie di complessi passaggi tra i vari antagonisti.

La figura di Madara Uchiha ha completamente raccolto verso di sé tutte le attenzioni dei lettori per via della sua mitica figura come marionettista che stava tirando le fila della narrazione dalle spalle dei vari villain. Il ninja, inoltre, è uno dei membri del Clan Uchiha in assoluto più forti e talentuosi, non solo per via del suo sharingan ipnotico eterno, ma anche per le sue incredibili capacità.

Forte della sua vista, Madara è riuscito a sviluppare al massimo del suo potenziale il micidiale Susanoo. A tal proposito, TOP Studio è tornata a lavorare al franchise di Naruto proprio per omaggiare il leggendario Uchiha attraverso un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. Madara è ritratto in una statuetta da 60 cm insieme al suo colossale Susanoo e alle sue potentissime spade con una cura dei dettagli che giustifica l'imponente cifra di 780 euro. La consegna della figure, infine, è attesa durante il corso di questo 2021.

