Naruto Shippuden: un'illustrazione ritrae Sasuke con i capelli corti

Masashi Kishimoto, al termine di Naruto, ha ben pensato di proiettare la storia qualche anno nel futuro in modo tale da permettere ai fan di poter vedere realizzato il sogno del protagonista. Inevitabilmente, tale scelta ha comportato una crescita anche fisica dei personaggi, in quanto divenuti ormai adulti.

Tuttavia, l'aspetto dei personaggi al finale dell'opera non ha soddisfatto esattamente tutti i fan, soprattutto nei riguardi dello stesso Naruto da adulto. Le critiche maggiori, ad ogni modo, sono emerse con il sequel dell'opera, Boruto: Naruto Next Generation, che ha proposto un character design particolarmente differente rispetto all'originale.

Tra i ninja che hanno destato maggior clamore nel seguito del manga di Masashi Kishimoto a causa del proprio aspetto vi è anche Sasuke. I fan, infatti, hanno più volte mostrato il proprio disappunto per il nuovo design dell'Uchiha, al punto tale che in rete si trovano diverse illustrazioni che ne modificano drasticamente l'aspetto. Una di queste è possibile ammirarla nella rappresentazione artistica allegata in calce alla notizia che immagina il celebre ninja con una capigliatura più corta, mettendo in evidenza il Rinnegan dell'occhio sinistro. Ma a proposito dell'Uchiha, vi siete mai chiesti come apparirebbe Sasuke con lo stile di alcuni mangaka famsosi?

E voi, invece, cosa ne pensate di questo design, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.