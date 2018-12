Naruto Shippuden: in arrivo la figure di Kakashi in versione Susanoo

Grazie alle informazioni contenute nello Weekly Shonen Jump, veniamo a sapere dell'arrivo sul mercato di una statuetta raffigurante il maestro Kakashi mentre attiva la terrificante tecnica del Susanoo, un potere risvegliato dal ninja solo alla fine di Naruto Shippuden.

Kakashi Hatake è stato la quintessenza del ninja per ogni appassionato che si sia avvicinato al mondo creato da Masashi Kishimoto quando Naruto muoveva i suoi primi passi come combattente. La sua astuzia, la sua capacità strategica e di leadership, erano una vera fonte di ispirazione per tutti. E poi, ovviamente, c'era il suo Sharingan, nascosto dalla benda.

Grazie alle informazioni che ci fornisce il secondo numero del 2019 dello Weekly Shonen Jump, veniamo a sapere che la forma più elevata del potere conferito da quella abilità oculare, il Susanoo, verrà rappresentata in una nuova, stupenda figure.

Come potete vedere nel post Twitter che riportiamo in calce alla notizia, la statuetta vedrà Kakashi con entrambi gli occhi in modalità Sharingan Ipnotico, ricevuti dopo il sacrificio di Obito, suo migliore amico passato dalla parte di Madara, attuato per tentare di aiutare il ninja dai capelli grigi nelle fasi finali della Guerra dopo la sua redenzione.

La figure vedrà anche la rappresentazione della tecnica massiva degli Uchiha, il Susanoo, il cui set potrebbe essere, se l'appassionato acquirente lo desidera, completato da altre due statuette prodotte sempre dalla BANDAI SPIRITS di Naruto e Sasuke.

La rivista ci informa che i fan avranno modo di acquistare il prodotto in questione da questo mese, cosa che permetterò a molti appassionati di ricostruire per Natale la battaglia conclusiva dell'amatissimo manga Naruto Shippuden.

Che ne pensate della statuetta di Kakashi nella sua forma più potente? Vi piacerebbe averla nella vostra collezione?