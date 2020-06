Naruto Shippuden: In preordine una nuova action figure dedicata a Nagato

Continua la linea di action figure dedicate a Naruto Shippuden: oltre a quella su Hashirama Senju, vi segnaliamo una nuova statuetta incentrata su uno dei personaggi più originali della saga di Masashi Kishimoto.

Stiamo parlando di Nagato, che ha fatto il suo debutto nel capitolo 372 della serie edita da Shueisha. In calce alla notizia potete vedere il tweet condiviso da @MundoKame, che ci permette di dare un primo sguardo alla action figure interamente dedicata al ninja del Villaggio della Pioggia, già disponibile per il preordine al prezzo di 242€, spedizione esclusa. Il costo è giustificato dalla posa dinamica e dalla grande attenzione per i dettagli, la statuetta sarà alta 37,5 cm, e larga 33,8 cm, rappresentando il personaggio del manga in scala 1/7. L'azienda responsabile è Dueling Studio, che ha prodotto anche altra oggettistica ispirata all'anime.

Come si può leggere nel tweet, sono già aperti i preordini per l'action figure, che sarà disponibile nel corso dell'estate, anche se ancora non conosciamo la data esatta. Siamo sicuri che avrà un notevole successo tra i fan delle avventure di Naruto e degli altri ninja, se cercate merchandise ancora più costoso, vi segnaliamo questa action figure di un personaggio di Naruto Shippuden, che riproduce le fattezze di Jiraya al prezzo di 800$.