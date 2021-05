Naruto Shippuden: Itachi sfida Kabuto in questa figure da oltre 1000 euro

La Quarta Grande Guerra Ninja di Naruto Shippuden ha permesso agli appassionati di vivere numerosi combattimenti epici ed emozionanti. Uno di questi è quello tra Itachi, riportato in vita con l'Edo Tensei, e Kabuto, in Modalità Eremitica. Riviviamo questo scontro mortale nella figure da collezione realizzata da CHIKARA STUDIO.

La statua adatta gli eventi del volume 61 di Naruto Shippuden, ossia la ricerca di Kabuto intrapresa dai fratelli Uchiha. Nel tentativo di fermare il suo Edo Tensei grazie allo Tsukuyomi, Itachi sfida l'ex sottoposto di Orochimaru, regalandoci uno dei combattimenti migliori della Quarta Grande Guerra Ninja.

Alta ben 63 centimetri, questo pezzo da collezione vede l'eroe del Clan Uchiha lanciarsi verso Kabuto, il quale, in Modalità Eremitica, ha assunto le sembianze di un disgustoso ma potentissimo serpente. Entrambi sono decisi a prevalere, sferrando i loro colpi più forti.

A un prezzo di 1199 euro e disponibile in pezzi limitatissimi, la figure presenta dettagli di incredibile fattura, come i numerosi serpenti che cercano di travolgere Itachi, oppure il Susanoo presente alle sue spalle. Cosa ne pensate di questa statua, vi piacerebbe aggiungerla alla vostra collezione? Nel frattempo, il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden sta per tornare. Emanuela Pacotto è infatti tornata a prestare la sua voce a Sakura di Naruto Shippuden.