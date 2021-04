Naruto Shippuden: Itachi torna ad essere l'Uchiha più forte nella figure di Zuoban Studio

Ancora oggi uno dei personaggi più apprezzati di tutto Naruto, il capolavoro di Masashi Kishimoto, è Itachi Uchiha, il ninja traditore che per il suo stesso Villaggio fu disposto a sterminare il proprio clan ad eccezione del suo amato fratello. Il peso di un peccato e di un gesto troppo grande da sopportare ha fatto di lui un idolo dell’opera.

Capita molto spesso, girovagando in rete, di trovarsi di fronte a omaggi e tributi dell’Uchiha, dopotutto il suo turbolento passato ha affascinato milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo. Proprio per questo la sua figura continua ad essere motivo di ammirazione, basti pensare ai numerosi aneddoti che si celano sulla sua storia, come la relazione tra Itachi e Izumi, popolarità che spesso giova anche al merchandising con il personaggio protagonista.

A tal proposito, Zuoban Studio ha realizzato un epico modellino in scala di Itachi Uchiha, lo stesso che potete ammirare in calce ala notizia, che ritrae il cosiddetto ninja traditore in abiti Akatsuki con due enormi ali di corvo ale sue spalle. La statuetta, dalle dimensioni di 31.5 x 31.5 x 40.5 in centimetri, è già disponibile al preordine sul sito ufficiale al costo di circa 327 euro a cui vanno ad aggiungersi le eventuali spese di spedizione. La consegna, tuttavia, è prevista intorno al terzo trimestre del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate dell’ultima figure di Zuoban Studio a tema Naruto, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.