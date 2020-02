Naruto Shippuden: quella volta che Itachi Uchiha si mise ai fornelli

Da fan di Naruto tali siete, non potete esimervi dal conoscere uno degli episodi speciali più iconici ed esilaranti dell'intero franchise di Masashi Kishimoto. Ebbene, se pensate di aver visto tutto sappiate che vi sbagliate, e di grosso anche. Itachi Uchiha ai fornelli è un vero e proprio trionfo di divertimento.

L'amore che lega tutti i fan di Naruto a Itachi è indescrivibile, in quanto uno dei personaggi più caratterizzati ed affascinanti dell'intera serie. Ancora oggi, infatti, gli appassionati si divertono a cercare dettagli nelle puntate che lo vedono protagonista. E proprio tra questi episodi è impossibile non citare l'OAV promozionale rilasciato in concomitanza con l'uscita di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution.

Nella puntata in questione, intitolata "Sunny Side Battle!", Itachi si prende cura del fratellino, Sasuke, preparandogli la colazione. Un esilarante spezzone potete recuperarlo tramite il video allegato in calce alla notizia che raffigura tutta la frustrazione del membro dell'Akatsuki nel tentare di cucinare un uovo fritto perfetto. Uno degli elementi dell'episodio che i fan hanno trovato più divertente è stato osservare Itachi mentre perde la pazienza lentamente a causa di una serie di errori e di sfortunati eventi.

E voi, invece, avete trovate divertente l'oav? Fateci sapere cosa ne pensate, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questa action figure che immagina lo scontro tra Itachi e Sasuke.