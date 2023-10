Naruto Shippuden su Italia 2: c'è una data per i nuovi episodi doppiati in italiano

Il teaser pubblicato da Mediaset qualche giorno fa era eloquente. Come l'emittente aveva lasciato intuire, sta per proseguire il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden e lo farà in una mega serata anime arricchita anche da ONE PIECE. Ecco la data per i nuovi episodi doppiati in italiano di Naruto Shippuden.

A distanza di un mese dai nuovi episodi in italiano di ONE PIECE, un altro degli anime shonen più famosi al mondo sta per impreziosire il palinsesto di Italia 2. Il canale Mediaset, celebre per essere la casa degli anime in Italia, sta per ospitare i nuovi episodi doppiati di Naruto Shippuden.

Il 21 luglio 2021 Naruto Shippuden si fermava su Italia 2, ma a distanza di più di due anni, i ninja del Villaggio della Foglia stanno per tornare. A partire dal 17 ottobre 2023 proseguirà il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden, che continuerà la storia dalla stagione 10 (secondo i piani Mediaset) dell'anime.

Il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden X comprenderà 57 nuove puntate, quelle comprese tra l'episodio 394 e il 450. La serata anime di Italia 2 sarà così formata a partire dal 17 ottobre. A partire dalle 21:20 verranno trasmessi in 1° TV due episodi di ONE PIECE – Dressrosa. A seguire, dalle 22:10, veranno mandati in onda tre episodi di Naruto Shippuden - Stagione X. Con questa suddivisione, la serata anime su Mediaset farà compagnia agli spettatori per ancora molte settimane a venire.