Naruto Shippuden: Italia 2 ha già esaurito la più recente tranche di episodi inediti?

Questo Natale sembra aver in serbo delle pessime notizie per i fan di Naruto Shippuden. Il sito ufficiale di Mediaset rivela infatti che i nuovi episodi acquistati mesi or sono dalla rete televisiva Italia 2 potrebbero essere già terminati!

Come i fan ricorderanno, gli episodi inediti di Naruto Shippuden erano approdati su Italia 2 soltanto lo scorso 17 settembre, ossia lo stesso giorno in cui la rete mandò in onda anche le prime tre puntate di My Hero Academia. Da allora, il canale 120 del digitale terrestre ci ha proposto ogni lunedì sera una manciata dell’uno e dell’altro anime, mentre da questa sera, e fino al 7 gennaio almeno, gli appassionati di animazione giapponese dovranno accontentarsi del solo My Hero Academia - Stagione 2.

Sfortunatamente il gruppo Mediaset non ha ancora specificato se il pacchetto di puntate inedite sia già terminato o se la serie si sia semplicemente presa in pausa natalizia, magari in attesa di ricevere uno slot orario più adeguato alle esigenze dei fan. Ma dal momento che le puntate trasmesse negli ultimi mesi equivalgono alla sedicesima stagione dell’anime, che appunto comprende gli episodi 321-348, le probabilità che questa tranche di episodi di Naruto Shippuden sia già esaurita risultano piuttosto elevate. Lunedì 17 dicembre, del resto, sono state trasmesse le ultime due puntate della suddetta stagione, intitolata "Grande guerra ninja: Sasuke ed Itachi".

In attesa di conferme o smentite da parte di Mediaset, vi ricordiamo che Italia 2 trasmette dal lunedì al venerdì le repliche di Naruto Shippuden relative alla dodicesima stagione dell’anime. Questa settimana, ad esempio, assisteremo all'inizio della Quarta Grande Guerra dei Ninja!