Naruto Shippuden: Kakashi combatte la morte in questa figure da oltre 1000 euro

Kakashi Hatake ha regalato ai fan alcuni dei momenti più emozionanti dell'opera di Masashi Kishimoto. Un perfetto esempio è lo spettacolare combattimento con Pain, nel quale pur di proteggere i suoi compagni ha messo in gioco la sua stessa vita. Riviviamo questo avvenimento in questa figure da collezione di Naruto Shippuden!

Conosciuto con il nome di Kakashi dello Sharingan o "il Ninja Copiatore" in tutti i Paesi ninja, il maestro del Team 7 è uno dei protagonisti più profondi e potenti del franchise. Indimenticabile è il suo combattimento con le Sei Vie di Pain, durante il quale malauguratamente perse la vita.

La statua realizzata dallo studio IRON KITE si basa proprio su questi ultimi frangenti, in cui pur di proteggere Choji dall'assalto del temibile antagonista sacrificò se stesso. Questo magnifico pezzo da collezione, alto ben sessantuno centimetri, vede Kakashi lanciarsi all'attacco di Pain. Kunai alla mano e Chidori pronto a finire il nemico nell'altra, ai piedi del Sesto Hokage troviamo una delle Sei Vie di Pain, quella dotata di numerose braccia e armi.

I numerosi dettagli presenti e l'elevata fattura, però, hanno un costo non indifferente. Parliamo di ben 1080 euro. E voi sareste disposti a spendere tale cifra per questa magnifica statua da collezione? Nel frattempo, ecco i tre peggiori filler di Naruto Shippuden. La crescita del protagonista in questa nostalgica statua di Naruto Shippuden.