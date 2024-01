Naruto Shippuden, la nuova teoria: Kakashi può riottenere lo Sharingan?

Nonostante l'anime di Naruto sia ormai terminato da tempo, i fan hanno ancora numerosi dubbi e teorie sulla serie. Una di queste curiose ipotesi è legate a Kakashi, il mentore del Team 7 e un tempo fra i ninja più potenti del Villaggio della Foglia. In che modo potrebbe riuscire a riottenere lo Sharingan e tornare ad essere forte come prima?

In Naruto Kakashi ricevette lo Sharingan durante la Terza Guerra Ninja, da parte del suo caro amico Obito Uchiha prima della presunta morte di quest'ultimo. Tuttavia, verso la fine di Naruto Shippuden, il talentuoso ninja perde l'occhio Sharingan e, con esso, anche gran parte della sua potenza.

Basandosi su alcuni indizi lasciati dal manga di Boruto, il sequel di Naruto scritto dall'autore originale Masashi Kishimoto, Kakashi potrebbe recuperare il suo Sharingan. Prima di tutto, dovrebbe visitare il laboratorio di Obito, guidato da Sasuke, e farsi impiantare uno degli occhi Sharingan che vi sono conservati.

L'episodio 220 di Naruto Shippuden mostra uno scaffale nel laboratorio di Obito con numerosi Sharingan conservati: Sasuke visitò questo luogo per recuperare gli occhi di Itachi. La teoria dei fan suggerisce che chiunque, incluso Kakashi e lo stesso Uchiha, potrebbe ottenere un nuovo Sharingan semplicemente recandosi lì. In ogni caso, per ora si tratta solo di ipotesi e teorie, dal momento che la storia di Boruto non menziona questa possibilità.