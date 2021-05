Naruto Shippuden: Kakashi usa la Tecnica del Richiamo in questa figure da oltre 600 euro

Uno dei jutsu più iconici dell'universo narrativo creato da Masashi Kishimoto è la Tecnica del Richiamo, tecnica che permette all'utilizzatore di evocare animali di vario genere. Ecco il Kuchiyose no Jutsu di Kakashi Hatake in questa magnifica statua da collezione di Naruto realizzata da Legendary Collectibles.

La Tecnica del Richiamo, classificata di livello C, richiede di stipulare un contratto di sangue con un animale firmando una pergamena. Tra le più grandi e forti creature evocate nell'opera troviamo Gamabunta o Manda, ma, sebbene sia meno appariscente, anche l'evocazione del ninja copiatore Kakashi non è da sottovalutare.

Utilizzando il Kuchiyose no Jutsu, il maestro del Team 7 riesce a evocare otto cani ninja, i quali indossano il coprifonte della Foglia. Kakashi mostra per la prima volta questa tecnica durante il suo combattimento con Zabuza, lo spadaccino della Nebbia. Essa, però, grazie al potente olfatto degli animali, può essere utilizzata anche per gli inseguimenti, come nel caso della ricerca di Gaara, rapito dall'Akatsuki. Il leader del gruppo, è Pakkun, un piccolo carlino.

La figure, alta ben 34 centimetri e disponibile al preordine a un prezzo di 665 euro, vede Kakashi in ginocchio pronto a farsi assistere dai suoi otto cani ninja, presenti alle sue spalle. La figure presenta dettagli di notevole qualità, come ad esempio la fattura degli abiti da jonin di Kakashi, il quale sta utilizzando lo Sharingan.

Che ne pensate di questo pezzo da collezione?