Naruto Shippuden: Konan dell'Akatsuki con la sua tecnica in questo cosplay italiano

L'Akatsuki, o Organizzazione Alba in italiano, è un gruppo di personaggi che per lungo tempo è stato avvolto nell'ombra e ha costituito uno dei più grandi misteri del manga di Naruto. Questa organizzazione composta da ricercati di altissimo livello provenienti da tutti i paesi ninja ha messo più volte i bastoni tra le ruote al protagonista.

Abbiamo visto svariati cosplay di gruppo dell'Akatsuki, ma anche quelli dedicati ai personaggi singoli, in particolare a quelli visti in Naruto: Shippuden. Tra i leader di Alba c'è Konan, una donna bella e giovane che ha affiancato per lungo tempo il suo amico di lunga data Nagato, accompagnandolo fino ai suoi momenti finali. Konan cambierà da nemica ad amica per Naruto e compagni, arrivando anche allo scontro con Tobi per il quale aveva preparato una strategia segreta.

Un cosplay di Konan dell'italiana Robin Ren ha esaltato le caratteristiche principali della donna di Naruto: Shippuden. Il membro dell'Akatsuki visibile nella foto in basso non ha il tipico mantello del gruppo, mentre si nota una divisa più leggera e idonea per il combattimento. I capelli viola rimangono però identici, mentre dal corpo fuoriescono i numerosi fogli di carta che usa per attaccare i suoi avversari.

