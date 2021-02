Naruto Shippuden: Konan si mostra in un fedelissimo cosplay

All'interno del suo capolavoro, Naruto, Masashi Kishimoto è riuscito a inserire svariate sottotrame nel cuore della narrazione principale che, nel complesso, hanno contribuito a variegare la trama dell'opera. Tra tutte, una delle storie più affascinanti incrocia quelle di Nagato, Konan e Yahiko.

Kishimoto è tornato a prendere le redini della sceneggiatura in Boruto: Naruto Next Generations e, in breve tempo, è riuscito a riportare ai fasti la componente drammatica del franchise. Ad ogni modo, già ai tempi di Naruto il sensei avreva introdotto alcune sottotrame emozionanti e commoventi, su tutte quelle che incrociavano i tre allievi di Jiraya. Alle spalle di Yahiko e Nagato, Konan è rimasta sempre al fianco di Pain e anche dopo la morte di quest'ultimo ha continuato a prendersene cura.

A tal proposito, la cosplayer xenon_ne ha ben pensato di omaggiare proprio l'elemento femminile del trio in una splendida interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Il risultato finale è stato notevolmente apprezzato dalla community, merito di una resa dei dettagli fedele ed estremamente coerente all'originale. Il post, infatti, ha guadagnato in appena 4 giorni oltre 23 mila manifestazioni di apprezzamento, sintomo di un ottimo cosplay.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione personale di Konan, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.