Naruto Shippuden, 'la Battaglia Finale' compie oggi tre anni!

3 anni, 1095 giorni dall'episodio che concluse un ciclo vitale nella storia dell'animazione, quello di uno degli scontri più attesi e blasonati dell'intera industria. Lo scontro di due ideali, il conflitto tra Naruto e Sasuke, l'episodio che chiuse la componente action di Naruto Shippuden.

Il ritorno dell'anime su Italia 2, seppur in replica, cade in un momento importante per l'epoca dell'opera, nel punto più alto della storia immaginata da Masashi Kishimoto. L'atteso confronto tra i due iconici rivali e amici di una vita seguì la via definitiva tracciata dalla saga finale, l'ultimo scambio di ideali, diametralmente opposti, destinati a trovare infine compimento nel loro confronto faccia a faccia. O, per meglio dire, pugno a pugno, considerato il meraviglioso combattimento studiato e curato nei minimi particolari da Studio Pierrot.

Infatti, oggi l'episodio 476 compie tre anni tondi tondi dalla sua messa in onda, la puntata che sancì l'inizio della fine dell'anime, ma anche il termine del ciclo vitale di un titolo che ha fatto la storia nella cultura nipponica. Nonostante questo, il franchise continua nell'omonimo spin-off di Boruto: Naruto Next Generations, il diretto sequel incentrato sulle avventure del figlio del neo settimo Hokage.

Da qualunque parte la si guardi, l'episodio resta una delle puntate meglio realizzate dallo studio di animazione, grazie a un contrasto tra passato e presente plasmato in una componente tecnica di assoluta perizia artistica. E voi, invece, avete realizzato che sono passati ben tre anni da uno degli ultimi episodi della serie? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.