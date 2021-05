Naruto Shippuden: Minato e Jiraiya sono al fianco del protagonista in questa figure

Donando la propria vita per il bene del Villaggio della Foglia, prima Minato e poi Jiraiya hanno dato la più grande lezione a Naruto, pronto a fare lo stesso per difendere i suoi amici e la gente della Foglia. Deciso a portare avanti la loro volontà, il protagonista dell'opera di Masashi Kishimoto è pronto a combattere in questa figure.

Realizzata in collaborazione da Cartoon World Studio e Surge Studio, la statua da collezione vede Naruto affiancato da suo padre e dal suo maestro. Al centro della figure, con indosso gli abiti con cui ha fatto la sua improvvisa apparizione durante la Saga dei due Salvatori, l'eroe di Konoha è pronto al combattimento con Pain. Pronti a sostenerlo, ai suoi fianchi vi sono Jiraiya, nella sua tipica posa, e Minato, con impugno il suo iconico kunai.

La statua, per certi versi, riprende una delle scene più emozionanti dell'intero anime, ossia quando gli spiriti del Sannin e del Quarto Hokage si trovano alle spalle di Naruto, pronti a sorreggerlo. Alta 40 centimetri e in scala 1:7, questo pezzo da collezione è già disponibile al preordine a un prezzo di 419 euro. L'uscita è prevista per il mese di giugno.

Cosa ve ne pare della fattura di questa statua, avete notato dei difetti particolari? Nel frattempo, ecco le ultime novità sul doppiaggio italiano di Naruto Shippuden. La serie animata tornerà su Italia 2 a fine maggio. È stato aperto un crowdfunding per finanziare uno spettacolare live action fanmade di Naruto Shippuden.