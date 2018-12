Naruto Shippuden, la missione di Grado S di Naruto continua nelle repliche su Italia 2

Vi ricordiamo infine che Mediaset Italia 2 (canale 120 del digitale terrestre) trasmette gli episodi inediti di Naruto Shippuden il lunedì sera, subito dopo la nostra razione settimanale di My Hero Academia .

Questa settimana la rete televisiva Mediaset Italia 2 ci proporrà una saga riempitiva (o “filler” se preferite) ambientata durante la Quarta Grande Guerra dei Ninja di Naruto Shippuden . Scopriamo le trame e gli orari di messa in onda subito dopo il salto!

Il cofanetto in DVD e Blu-Ray con tutti i film di One Piece è in vendita esclusivamente su Amazon.it: 15 dischi di puro divertimento!