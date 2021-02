Naruto Shippuden: Nagato e Pain distruggono Konoha in questa figure da oltre 500 euro

La triste storia di Nagato ha consacrato questo personaggio come uno dei più amati di Naruto Shippuden. In questa statua il ninja del Villaggio della Pioggia, fondatore dell'Organizzazione Alba, è tornato dall'oltretomba per attaccare nuovamente Konoha con il suo Shinra Tensei e catturare la Volpe a Nove Code.

Questa fantastica figure da collezione realizzata da Zuoban Studio vede Pain pronto a utilizzare il suo terrificante jutsu per annientare l'intero esercito del Villaggio della Foglia con un solo colpo. Nascosto alle sue spalle si trova Nagato, che attraverso il Rinnegan manifesta le Sei Vie di Pain.

Sin dall'infanzia Nagato sognava, insieme ai suoi due amici Yahiko e Konan, un mondo privo di dolore e odio. Ma la morte di Yahiko cambiò profondamente l'allievo di Jiraiya, che da quel momento divenne freddo e impassibile verso chiunque. Il suo desiderio non mutò, tuttavia per realizzarlo decise che era necessario eradicare il male dal principio. Proprio per questo si mise alla ricerca dei cercoteri. Il sogno di Nagato risiede ora in Naruto, il quale lo ha sconfitto al termine di uno dei combattimenti più belli ed emozionanti del franchise creato da Masashi Kishimoto.

La statua, alta 45 centimetri e disponibile al preordine al prezzo di 540 euro, è sorprendentemente ricca di dettagli, come ad esempio il corpo deperito di Nagato o lo sguardo truce e impassibile di Pain. Vi piacerebbe aggiungerla alla vostra collezione? Itachi e Nagato sono vittime dell'Edo Tensei in quest'altra figure di Naruto Shippuden. Dal più debole al più forte, ecco i membri dell'Organizzazione Alba di Naruto Shippuden.