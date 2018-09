Naruto Shippuden: Naruto contro Kabuto nelle repliche su Italia 2 dal 10 al 14 settembre

In attesa di poter tramettere i nuovi episodi di Naruto Shippuden, nei prossimi giorni la rete Mediaset Italia 2 manderà in onda le ultime puntate del quinto arco narrativo dell’anime, ossia quello intitolato “Saga dell'arrivo del Trecode”.

Attraverso le informazioni pubblicate sul sito dell'emittente Mediaset, vi proponiamo di seguito gli orari, i titoli e le trame delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 10 a venerdì 14 settembre.

Naruto Shippuden – Episodio 107 – Acerrimi nemici

Data: lunedì 10 settembre, ore 19:30 - 19:55

lunedì 10 settembre, ore 19:30 - 19:55 Trama: "I ninja della Foglia portano Yukimaru al sicuro e si dividono nuovamente: Sakura, Ino, Ten Ten, Rock Lee e Shino restano a guardia del ragazzo mentre gli altri vanno a cercare Naruto. Quest'ultimo si sveglia nello stomaco del Trecode e, dopo aver incontrato Guren, subisce l'attacco da parte di piccole creature simili al cercoterio..."

Naruto Shippuden – Episodio 108 – La guida della camelia

Data: lunedì 10 settembre, ore 19:55 - 20:20

lunedì 10 settembre, ore 19:55 - 20:20 Trama: "I ninja della Foglia e Yukimaru localizzano la posizione del Trecode e si preparano a salvare Guren e Naruto. Questi cominciano a collaborare per cercare l'uscita e sfuggire all'attacco dei piccoli Trecode. Guren approfitta della situazione per raccontare a Naruto di quando lei uccise la madre di Yukimaru per volere di Orochimaru nonostante le avesse salvato la vita..."

Naruto Shippuden – Episodio 109 – Il contrattacco del Segno maledetto

Data: martedì 11 settembre, ore 19:30 - 19:55

martedì 11 settembre, ore 19:30 - 19:55 Trama: "Mentre i ninja della Foglia si preparano nuovamente a sigillare il cercoterio, Sai porta Yukimaru al sicuro, ma gli uomini di Rinji gli tendono un'imboscata e portano via il ragazzo. Kiba, Rock Lee e Ten Ten riprendono i sensi dopo essere stati battuti da Kigiri, Nurari e Kihou e trovano Sai. Intanto, gli altri vengono nuovamente attaccati dai tre che stavolta sono nettamente più forti e mettono in difficoltà Kakashi, Yamato e Shino..."

Naruto Shippuden – Episodio 110 – Ricordi del peccato

Data: martedì 11 settembre, ore 19:55 - 20:20

martedì 11 settembre, ore 19:55 - 20:20 Trama: "In aiuto del team di Shizune arrivano quattro piccole copie di Katsuyu, mentre Kakashi, Yamato e Shino riescono a sconfiggere i loro avversari e si ricongiungono con gli altri. Naruto e Guren riescono a fermare Rinji prima che inietti in Yukimaru una medicina mortale, ma il ninja ne approfitta e racconta al ragazzino che è stata Guren ad uccidere sua madre..."

Naruto Shippuden – Episodio 111 – Promessa infranta

Data: mercoledì 12 settembre, ore 19:30 - 19:55

mercoledì 12 settembre, ore 19:30 - 19:55 Trama: "Kigiri, Nurari e Kihou tentano un ultimo attacco contro gli altri. Kabuto confessa di aver ucciso Rinji in precedenza ed evoca il suo cadavere per farlo combattere contro Guren mentre lui combatte contro Naruto. Guren riesce a bloccare l'avversario e si sacrifica per sconfiggerlo scatenando, così, Yukimaru ed il Trecode..."

Naruto Shippuden – Episodio 112 – Il posto in cui tornare

Data: mercoledì 12 settembre, ore 19:55 - 20:20

mercoledì 12 settembre, ore 19:55 - 20:20 Trama: "I ninja della Foglia tornano al rifugio con Yukimaru. Tuttavia il ragazzo fugge nella notte seguente, perché ha capito che Guren, salvata da Gozu, è ancora viva e decide di raggiungerla. Naruto lo scopre, ma non lo ferma, dicendo agli altri che è meglio così. Intanto un gruppo di Anbu viene inviato sul posto da Tsunade per sostituire i tre team che dovranno rientrare al villaggio..."

Naruto Shippuden – Episodio 113 – Il pupillo del serpente

Data: giovedì 13 settembre, ore 19:30 - 19:55

giovedì 13 settembre, ore 19:30 - 19:55 Trama: "Il corpo di Orochimaru è in condizioni critiche ed è impaziente di eseguire la tecnica della resurrezione con Sasuke. Al Villaggio della Foglia, Tsunade riceve conferma che il Trecode e le sentinelle del lago sono scomparsi probabilmente per mano dell'Organizzazione Alba..."

Naruto Shippuden – Episodio 114 – L'occhio del falco

Data: venerdì 14 settembre, ore 19:30 - 19:55

venerdì 14 settembre, ore 19:30 - 19:55 Trama: "Orochimaru ricorda alcuni avvenimenti che lo hanno portato ad interessarsi agli Uchiha: da quando era allievo del Terzo Hokage a quando aveva provato, senza successo, a rubare lo Sharingan ad Itachi. Sasuke sembra aver sconfitto Orochimaru, ma questi si rialza e, grazie ad una sostanza emanata dalle sue ferite, indebolisce Sasuke ed inizia, così, il rituale di reincarnazione..."

Come avrete certamente notato, giovedì e venerdì non potremo rivedere due episodi della serie, ma uno soltanto, in quanto l'appuntamento quotidiano verrà dimezzato per concedere maggior spazio alle repliche di Dragon Ball Z.