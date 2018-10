Naruto Shippuden, è nato un nuovo eroe nelle repliche su Italia 2!

Nelle drammatiche puntate di Naruto Shippuden che la rete Mediaset Italia 2 ha trasmesso la scorsa settimana si è consumato uno scontro terribile. Come risultato, il Villaggio della Foglia potrebbe non essere mai più lo stesso, ma in compenso potrà contare d’ora in avanti su un nuovo e coraggioso eroe sempre pronto a difenderlo.

Terminato il combattimento col potentissimo Pain, per Naruto Uzumaki è arrivato il momento di tornare a casa. Come lo accoglierà il villaggio dopo aver compiuto un'impresa tanto eroica? Scopriamolo attraverso le trame riportate di seguito!

Naruto Shippuden - Episodio #175 - L'EROE DELLA FOGLIA



lunedì 29 ottobre 2018, ore 19:25 - 19:50 Trama: "Tutti gli abitanti e i ninja della Foglia deceduti durante la battaglia cominciano a tornare in vita. Nagato decide cosi' di riportare in vita anche le persone che ha ucciso e Kakashi lascia il padre e torna sulla Terra. Konan decide di non tornare piu' a far parte dell'organizzazione Alba e di appoggiare Naruto, perche' i sogni di Yahiko e Nagato ora rivivono in lui. Naruto cosi' puo' far ritorno alla Foglia. Essendo molto debole, Kakashi lo porta in spalla e lo conduce al villaggio dove lo attende un'accoglienza trionfale. Tutti lo acclamano per le sue gesta. Sono lontani i giorni in cui la gente temeva Naruto e lo evitava per via del suo destino."

Naruto Shippuden - Episodio #176 - IRUKA, ISTRUTTORE DELLE RECLUTE



lunedì 29 ottobre 2018, ore 19:50 - 20:20 Trama: "Iruka, vedendo Naruto che viene festeggiato dagli abitanti del villaggio, riporta alla mente il momento in cui divenne l'istruttore della sua classe di reclute. Durante il suo primo anno all'accademia, Naruto fallisce ogni prova che il maestro gli propone e si dimostra molto invidioso di Sakura e delle lodi degli altri studenti nei confronti di Sasuke. Finite le lezioni, Naruto apprende che l'intero Clan Uchiha e' stato sterminato e che Sasuke e' l'unico sopravvissuto."

Naruto Shippuden - Episodio #177 - LA PROVA DI IRUKA



martedì 30 ottobre 2018, ore 19:25 - 19:50 Trama: "Naruto viene emarginato da tutti nel villaggio per colpa della volpe a nove code che gli e' stata sigillata nel corpo alla nascita. Persino il suo maestro Iruka fatica ad accettarlo visto che i suoi genitori sono morti proprio per mano della volpe a nove code. Iruka chiede al terzo Hokage di non essere piu' il maestro di Naruto, ma l'Hokage gli sottopone una prova. Iruka infatti e' orfano come lui, ed e' quindi l'unico che potrebbe far aprire il cuore di Naruto, ma quando il maestro sembra convinto di volerlo fare, Naruto abbandona l'Accademia e accetta la sfida che gli propone Hibachi, mettendo in pericolo la propria vita."

Naruto Shippuden - Episodio #178 - LA DECISIONE DI IRUKA



martedì 30 ottobre 2018, ore 19:50 - 20:20 Trama: "Naruto, esplorando le colline nere alla ricerca di un oggetto da riportare al villaggio, trova un kunai con alcune informazioni e viene attaccato da tre donne ninja. Accorre in suo aiuto Iruka che protegge il ragazzo sino all'arrivo di Kakashi. Di ritorno al villaggio, Iruka spiega a Naruto cos'e' la volonta' del Fuoco e, in quel momento, il ragazzo decide che un giorno diventera' il piu' forte Hokage di tutti i tempi per dimostrare il suo valore. Mentre Sasuke ed il Team Falco si apprestano a partire per Konoha, Madara ordina a Kisame di catturare l'Ottacoda. Nel frattempo, al Villaggio della Foglia, Shikaku riceve la notizia che si svolgera' una riunione di emergenza."

Naruto Shippuden - Episodio #179 - KAKASHI HATAKE, JONIN AL COMANDO



mercoledì 31 ottobre 2018, ore 19:25 - 19:50 Trama: "Dopo la distruzione del villaggio della Foglia il consiglio si riunisce per decidere le mosse da intraprendere per la ricostruzione e la difesa anche degli altri villaggi alleati. Danzo propone la scelta e la nomina di un nuovo Hokage dal momento che la signora Tsunade e' ancora in coma e il villaggio ha bisogno di direttive precise. Shikaku propone Kakashi ma Danzo controbatte candidandosi come sesto Hokage e ottiene il titolo. Kakashi ricorda quando era stato nominato capo squadra di Naruto, Sasuke e Sakura. Infatti era l'unico che potesse tenere a bada la rivalita' tra i due giovani antagonisti. Kakashi ricordando il passato si rende conto di essere l'unico in grado di poter fermare Sasuke."

Naruto Shippuden - Episodio #180 - IL CORAGGIO DI INARI MESSO ALLA PROVA



mercoledì 31 ottobre 2018, ore 19:50 - 20:20 Trama: "La ricostruzione del villaggio e' cominciata e vi partecipano i falegnami provenienti dai villaggi vicini, tra cui Yamato che grazie alla sua arte puo' essere di grande aiuto. Tra le persone arrivate a Kahona c'e' anche Inari con il nonno Tazuna, una vecchia conoscenza di Naruto e Sakura. Mentre i due parlano della salute di Tsunade, incontrano il ragazzino con il nonno. I quattro tornano indietro nel tempo e ricordano i fatti che li hanno visti protagonisti qualche anno prima. Al termine del racconto, Inari promette a Naruto che la prima cosa che ricostruira' sara' il locale di Ichiraku."

Naruto Shippuden - Episodio #181 - NARUTO, MAESTRO DI VENDETTA



giovedì 1 novembre 2018, ore 19:25 - 19:50 Trama: "Sakura e Naruto ricordano l'incontro con Tsukado, un uomo che doveva vendicare un parente ucciso da un clan avversario. Tsukado pero' non riusciva ad affrontare l'avversario sebbene fosse uno spadaccino professionista. Naruto si offre di fargli da istruttore con ben scarsi risultati. Quando Tsukade affronta il nemico, Naruto capisce che cos'e' che frena Tsukado. Il suo avversario in realta' e' il fratello gemello del vero accusato. La morte del parente di Tsukado e' stata in realta' un incidente. Tsukado decide di credere alle parole del ragazzo e i due mettono fine alla faida tra le loro famiglie."

Naruto Shippuden - Episodio #182 - IL LEGAME DI GAARA



giovedì 1 novembre 2018, ore 19:50 - 20:20 Trama: "Gaara ricorda una missione congiunta compiuta con Naruto, Sakura, Sasuke e Kakashi nell'ambito dell'alleanza tra i due villaggi, quello della Foglia e quello della Sabbia, poco dopo l'attacco subito dal primo. La missione, concepita per rafforzare il legame tra le due comunita', viene interrotta dall'arrivo di alcuni ninja della Foglia che sono determinati a eliminare Gaara, considerato un'arma pericolosa dai suoi concittadini. Grazie agli insegnamenti di Naruto, Gaara riuscira' a legare con gli abitanti del villaggio e a diventare il nuovo Kazekage."

Naruto Shippuden - Episodio #183 - IL CHAKRA VIRUS



venerdì 2 novembre 2018, ore 19:25 - 19:50 Trama: "Sakura ricorda la volta in cui si pensava che lei e Naruto fossero stati infettati dal Chakra virus. Lei era stata messa in isolamento e Naruto rincorso per tutta la citta' per essere catturato. Alla fine, dopo aver effettuato i vari esami, Shizune era giunta alla conclusione che non si trattava di Chakra Virus ma di semplici malori e coincidenze."

Naruto Shippuden - Episodio #184 - LA SQUADRA DI TENTEN



venerdì 2 novembre 2018, ore 19:50 - 20:20 Trama: "Tenten e Neji vengono inviati al laboratorio del Signor Yoh per approvvigionarsi di armi. Quando arrivano davanti al laboratorio, Tenten ricorda la prima volta che lei, Neji e Naruto erano stati mandati li' per lo stesso motivo. Il signor Yoh allora stava lavorando a una nuova arma, Jidanda, quando il laboratorio era stato attaccato da due ladri che volevano rubare le sue armi. Poiche' i ladri erano armati con due suoi prototipi, l'unico modo di contrastarli era di sfoderare Jidanda. L'unica che dimostra di essere in grado di controllarla e' Tenten, che infatti sconfigge e allontana i due ladri."

Vi ricordiamo infine che stasera verranno invece trasmessi due episodi di Naruto Shippuden ancora inediti in Italia e tratti dalla sedicesima stagione dell'anime, ovvero quella intitolata “Grande guerra mondiale dei ninja: Sasuke ed Itachi.