Naruto Shippuden: nei nuovi episodi entrerà in scena il Tetracoda, il re delle scimmie!

Trovate di seguito gli orari di messa in onda previsti da Mediaset, i titoli e le sinossi delle due puntate inedite.

Come ogni lunedì, anche domani la rete Mediaset Italia 2 (canale 105 del digitale terrstre) trasmetterà due episodi inediti dell’anime di Naruto Shippuden , che finalmente è giunto alla sedicesima stagione - quella intitolata ” La Grande guerra mondiale dei ninja: Sasuke ed Itachi “. Cosa succederà questa settimana?

