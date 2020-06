Naruto Shippuden: Neji Hyuga ritorna nel mondo dei vivi con questo cosplay

Anche se il manga di Naruto è finito ormai da un pezzo, gli appassionati, ma anche le grandi aziende che producono merchandising, non riescono proprio a lasciarlo andare. Se da una parte i fan dimostrano il proprio affetto pubblicando art work e cosplay, dall'altro versante le case di giocattoli si danno da fare realizzando nuove action figure.

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo segnalato l'uscita di due nuove statuette. Una figure dedicata interamente a Nagato e un'altra a uno dei ninja più leggendari di sempre: Hashirama Senju. Se le aziende ce la stanno mettendo tutta, nel loro piccolo, per omaggiare l'opera magna di Masashi Kishimoto, lo stesso stanno facendo i fan. Soprattutto il ragazzo di cui vogliamo parlarvi oggi, il cosplayer conosciuto su Instagram con il nome di gaioz_, il quale, di recente, ha mostrato una interpretazione del personaggio di Neji Hyuga da premio Oscar.

Come potete vedere voi stessi dalla foto riportata in calce all'articolo, non solo il costume e il trucco sono realizzati tanto bene da dar vita a un Neji fortemente credibile, ma anche la maestria e la saggezza con cui sono usati gli effetti, contribuiscono a rendere la foto ancora più bella. Dagli occhi, ai nervi intorno a essi, tutto in questo cosplay grida al miracolo.

Non capita spesso di vedere cosplay così ben riusciti. Tu cosa ne pensi? Ti piace? Dicci la tua qui sotto nei commenti.