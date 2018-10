Naruto Shippuden, nelle prossime repliche su Italia 2 assisteremo all'invasione di Pain

Al termine delle repliche quotidiane di Naruto andranno poi in onda anche quelle di Dragon Ball Z , che questa settimana ci proporranno il " Torneo fra le Quattro Galassie " organizzato tra i migliori combattenti dell’aldilà!

Di seguito vi riportiamo i titoli e le trame delle puntate che verranno trasmesse in replica nei prossimi giorni, ricordandovi tuttavia che i nuovi episodi ancora inediti di Naruto Shippuden andranno invece in onda lunedì 15 ottobre 2018, a partire dalle ore 22:10 circa.

Ancora sconvolto per la terribile notizia giunta al Villaggio della Foglia , Naruto Uzumaki sta per affrontare un avversario estremamente pericoloso nelle repliche di Naruto Shippuden che questa settimana verranno trasmesse sulla rete televisiva Mediaset Italia 2 22 (canale 35 del digitale terrestre).

