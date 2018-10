Naruto Shippuden, nelle puntate di domani sera ci verrà mostrato un nuovo power-up?

Attraverso le sinossi pubblicate sul sito ufficiale di Mediaset, apprendiamo che nelle puntate inedite di Naruto Shippuden, che appunto verranno trasmesse domani sera su Mediaset Italia 2, assisteremo al più recente power-up del protagonista. Riuscirà il giovane Naruto Uzumaki ad avere finalmente la meglio sul suo misterioso nemico?

Di seguito riportiamo titoli, trame e orari di messa in onda dei nuovi episodi di Naruto Shippuden, i quali verranno come sempre trasmessi subito dopo le nuove puntate di My Hero Academia - Stagione 1.

Naruto Shippuden - Episodio #329 - IL NUOVO DUO



Data: lunedì 15 ottobre, ore 22:10 - 22:40

lunedì 15 ottobre, ore 22:10 - 22:40 Trama: "Naruto riesce a liberare il Gorilla Tetracoda dal controllo di Tobi, ma scopre che e' comunque incatenato alla Statua Diabolica. Per vendetta, Tobi scatena tutti i cercoteri contro di lui. Naruto riesce a liberare anche Gai e Kakashi, ma poi si ritrova a dover affrontare i cercoteri. Toccandoli, Naruto si ritrova in un piano mentale che gli consente di parlare con tutti loro."

Naruto Shippuden - Episodio #330 - PRESAGIO DI VITTORIA

Data: lunedì 15 ottobre, ore 22:40 - 23:10

lunedì 15 ottobre, ore 22:40 - 23:10 Trama: "Tra le fila dei soldati dell'esercito Ninja, per la prima volta, c'e' ottimismo, a seguito di alcune vittorie. Naruto, durante lo scontro con Madara mascherato, ha finalmente ottenuto il controllo totale della Volpe a nove code. Grazie a questo potere, riesce a tenere testa al temibile nemico, infondendo ancor piu' fiducia nei suoi amici, impegnati su diversi campi di battaglia."

Queste nuove puntate verranno ritrasmesse sempre su Mediaset Italia 2 durante la notte fra mercoledì e giovedì, a partire dalle ore 00:00 circa. Guarderete i due episodi inediti? E soprattutto, cosa ne pensate di questo arco narrativo di Naruto Shippuden?