Naruto Shippuden: i ninja di Konoha protagonisti di una collezione carina e coccolosa

Il mondo ninja di Masashi Kishimoto è caratterizzato dalla violenza della guerra e dall’odio che ne scaturisce, ma questa nuova collezione di merch porta la luce al Villaggio della Foglia. Per la serie “C’era una volta”, la partnership tra Naruto e Megahouse ci riporta indietro nel tempo, a quando il biondo protagonista era solo un bebé.

In Boruto: Naruto Next Generations, nonostante la minaccia degli Otsutsuki, il mondo shinobi vive in un’atmosfera di pace. Le guerre tra i villaggi non esistono più, il bambino della profezia è riuscito nella sua missione. Tuttavia, questo merchandise ci riporta nel periodo più buio di Konoha, anche se in modo sdolcinato.

Il frutto della collaborazione tra l’opera di Shueisha e la casa produttrice Megahosue è una serie di statuette Mega Cat House dedicate alla passata generazione. I personaggi di “Nyaruto” coinvolti nel progetto sono il Quarto Hokage Minato, sua moglie Kushina Uzumaki, il giovane Itachi Uchiha, e il vecchio Team 7 composto da Kakashi, Obito e Rin. Altre tre figure sono dedicate a Kurama, e agli infanti Naruto e Sasuke. Questi nomi stuzzicano i vostri ricordi? Se volete rivivere l’avventura, di recente su Crunchyroll è arrivato Naruto Shippuden Stagione 3 con sottotitoli in italiano.

Cosa ha di particolare questa line-up di statuette? I suddetti personaggi sono degli amabili gattini: da qui il nome “Nyaruto”, parola formata dall’associazione tra Nyan, gatto in giapponese, e Naruto. Quanto sono tenere queste figure felino-ninja da 1 a 10? Se preferite invece statuette meno originali, vi lasciamo alla figure di Naruto Shippuden realizzata da CW Studio.