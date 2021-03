Naruto Shippuden e ONE PIECE: ora è ufficiale, torna il doppiaggio italiano

Dopo anni di nulla e silenzi, pare che qualcosa si sia finalmente smosso in casa Mediaset. Come rivelato in anteprima dalla doppiatrice Emanuela Pacotto, nuovi episodi di Naruto Shippuden e ONE PIECE saranno trasposti in lingua italiana!

Sulla propria pagina Facebook, la voce di Sakura Haruno e Nami, oltre che di Bulma in Dragon Ball o Jessie in Pokémon, ha svelato che è finalmente tornata al lavoro in sala doppiaggio. "Non sto più nella pelle nel potervi finalmente dire che siamo tornati in sala di doppiaggio. Ve lo avevo detto di non smettere di sperare. La notizia che tutti aspettavate è ufficiale. Siamo di nuovo in sala di doppiaggio", ha affermato accompagnando il post con un'immagine che ritrae Sakura e Nami.

Dunque, dopo il criptico post pubblicato da Leonardo Graziano negli scorsi giorni, in cui suggeriva l'arrivo di nuovi episodi in italiano per Naruto Shippuden, ora arriva la definitiva ufficialità. Al momento, il doppiaggio italiano delle cronache del Villaggio della Foglia è fermo all'episodio 348 su 500 totali. I prossimi episodi, che molto probabilmente arriveranno su Italia 2, andranno a coprire la Saga dell'ANBU Kakashi: il ninja che vive nell'oscurità.

Per quanto riguarda ONE PIECE, invece, l'anime è fermo all'episodio 578, datato febbraio 2018. Dopo oltre tre anni, gli spettatori potranno continuare a vivere l'avventura di Rufy e della sua ciurma con la Saga di Punk Hazard. Si attendono comunicati ufficiali da parte di Mediaset per scoprire quando verranno mandati in onda i prossimi episodi delle due serie animate.

Nel frattempo, Maurizio Merluzzo e Jacopo Calatroni si sono scagliati contro il doppiaggio italiano di My Hero Academia, da poco tornato su Italia 2. Secondo la loro opinione, la localizzazione italiana non è LGBTQ+ friendly.