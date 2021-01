Naruto Shippuden: l'Akatsuki torna all'attacco in questo set LEGO creato da un fan

Nonostante l'Organizzazione Alba sia stata debellata da tempo, la loro eredità continua a vivere nel cuore degli appassionati. Pain, Itachi Uchiha, Kisame e gli altri, sono tornati in vita in queste mini figure LEGO realizzate da un appassionato di Naruto Shippuden.

Lo spirito dell'Akatsuki vive nell'Organizzazione Kara del sequel Boruto: Naruto Next Generations. In attesa di ammirarli in azione, i membri dell'Alba si sono riuniti in questo set LEGO personalizzato da un appassionato dell'opera di Masashi Kishimoto.

Il potenziale dei membri dell'Organizzazione Alba era sufficiente per eliminare qualsiasi ninja intralciasse il loro cammino. Il solo Pain, prima del decisivo intervento di Naruto, aveva quasi distrutto il villaggio di Konoha con i suoi spaventosi jutsu. Sebbene fossero gli antagonisti della serie, i membri dell'Akatsuki sono tra i più amati dai fan, nonché uno dei marchi più riconoscibili del franchise.

L'utente Reddit I Have Ways ha creato un set LEGO di Naruto che vede riuniti ben sei membri dell'Alba. I pericolosissimi ninja, nel tipico formato dei mattoncini danesi, sono un must have per tutti gli amanti dell'organizzazione. E voi cosa ne pensate di questo set personalizzato, vi piacerebbe acquistarlo? Ecco cinque personaggi di Naruto che meriterebbero una serie spin-off tutta loro. L'arte di Deidara in questa costosissima statua di Naruto Shippuden.